Μια γυναίκα από την Αυστραλία τίμησε τους νιόπαντρους γείτονές της με έναν αυθόρμητο και συγκινητικό τρόπο. Όταν τους είδε να γιορτάζουν στο σπίτι τους το γεγονός του γάμου τους, με φίλους και συγγενείς, η γυναίκα πήρε το βιολί της και άρχισε να τους κάνει…καντάδα. Όλοι οι παρευρισκόμενοι εκτίμησαν πολύ την χειρονομία της, όπως άλλωστε και οι θεατές του viral βίντεο, που συγκέντρωσε πάνω από 10.500 θεάσεις, μέσα σε μόλις λίγες ώρες:

(Sydney, Australia) Melissa saw the new neighbors across the street getting married so she grabbed her violin and began serenading them. The couples first 2 attempts to get married had been postponed.🎻🎵🎶🤵🏽❤👰🏽🎵🎶🎻.

(🎥:violinbymel) pic.twitter.com/s57Wd3C4oZ

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) October 5, 2021