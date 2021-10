ΗΠΑ: Άνδρας με στολή νοσοκόμου άνοιξε πυρ σε νοσοκομείο

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας ύποπτος, ντυμένος με στολή νοσοκόμου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ένα άτομο μέσα σε νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με αναφορές.

Ο ένοπλος πυροβόλησε το θύμα στον 9ο όροφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τόμας Τζέφερσον περίπου στις 12:10 το πρωί της Δευτέρας, πριν διαφύγει από το σημείο.

Ο ύποπτος διέφυγε από το νοσοκομείο σε ενοικιαζόμενο Ι.Χ., το οποίο εθεάθη τελευταία φορά να ταξιδεύει προς τον αυτοκινητόδρομο I-95.

#BREAKING Shooting inside Jefferson University Hospital in Center City Philadelphia.

• 1 victim shot on the 9th floor, critically wounded.

• Suspect fled in UHaul, last headed toward I-95. SWAT on scene.

— Matt Simansky (@ActionNewsMatt) October 4, 2021