Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση κι έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

΄Ένα πιτσιρίκι από το Τενεσί των ΗΠΑ έγινε viral, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε την μεγάλη πρόκληση του να διασχίσει μια γέφυρα από γυαλί:

Στα εκατοντάδες σχόλια που συγκέντρωσε το βίντεο, πολλοί ενήλικες γελάνε με την αντιμετώπιση του μικρού. Αναρωτιόμαστε, βέβαια, πόσοι από αυτούς έχουν μπει, αν και ενήλικες, στον πειρασμό να δοκιμάσουν κάτι παρόμοιο, όντας αντιμέτωποι με μια εξίσου τρομακτική, διάφανη γέφυρα…

Μια γατούλα έγινε viral, όταν οι ιδιοκτήτες της την κατέγραψαν να προσπαθεί να σηκώσει ένα απ’ τα βαράκια τους από το πάτωμα. Οι απόπειρες της γάτας προφανώς απέτυχαν, χωρίς αυτό να τις κάνει λιγότερο χαριτωμένες. Στα σχόλια, μάλιστα, πολλοί χρήστες δήλωσαν πως…ταυτίζονται με αυτή τη γάτα: «Μου θυμίζει εμένα, όταν πάω γυμναστήριο», λέει ένας από τους κορυφαίους σχολιαστές.

View this post on Instagram

Εσείς τι πιστεύετε; Θα τα καταφέρνατε καλύτερα;

Μια απίστευτη αιχμαλώτιση αλιγάτορα, με τη βοήθεια ενός κάδου σκουπιδιών, καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στο Twitter και αλλού.

Ο αλιγάτορας είχε κάνει την εμφάνισή του στην αυλή ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος δεν δίστασε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, για να απομακρύνει το άγριο ζώο από το σπιτικό του.

This Florida Man has won the internet for the Month of September pic.twitter.com/PB9dIMDkOS

— KP (@kerethp) September 29, 2021