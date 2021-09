Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα σπάνιο υδάτινο ρεύμα, που προκλήθηκε από ανεμοστρόβιλο, έπληξε το λιμάνι του Κιέλου στη Γερμανία, πετώντας ανθρώπους από βάρκες και προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες.

Αρκετοί κωπηλάτες τραυματίστηκαν, καθώς άνεμοι άνω των 100 χιλιομέτρων/ώρα έπληξαν τη βόρεια ακτή, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά στην αποβάθρα του Κιέλου.

Οι στέγες ορισμένων κτιρίων διαλύθηκαν και ολόκληρα δέντρα ξεριζώθηκαν.

«Υδροστρόβιλοι» σαν και αυτόν εμφανίζονται, όταν σχηματίζεται ανεμοστρόβιλος πάνω από ωκεανούς, ποτάμια ή λίμνες. Συνήθως διαλύονται μετά από λίγα λεπτά, αλλά μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για τα σκάφη που τους πλησιάζουν.

Στο λιμάνι του Κιέλου, στη γερμανική ακτή της Βαλτικής Θάλασσας, μέλη μιας λέσχης κωπηλασίας παρασύρθηκαν στο νερό, ενώ άλλα άτομα πήδηξαν επίσης στο νερό, για να τραβήξουν τους πρώτους στην ακτή.

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, αλλά λέγεται ότι είναι ασφαλείς. Περίπου 60 εργαζόμενοι διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών, μετέβησαν στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον υδροστρόβιλο να υψώνεται πάνω από το λιμάνι και την πόλη.

Just observed a tornado while riding the bus home. A lot of rescue staff on its way. Sad news is that there are reports of several people injured … Please stay safe @stadt_kiel @kn_online @NDRsh #Tornado #Kiel pic.twitter.com/Odfhmy4iwB

— Philipp Brandl (@lithophilipp) September 29, 2021