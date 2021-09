Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Όσο και αν «χτυπιόμαστε» οι άνθρωποι, πάντα θα υπάρχει μια γάτα, να μας κλέψει τη δόξα. Το ίδιο συνέβη και στο παρακάτω βίντεο, όπου δύο αδέρφια από τις Φιλιππίνες προσπάθησαν να καταγράψουν ένα χορευτικό τους, υπολογίζοντας χωρίς τον «ξενοδόχο»- δηλαδή τη γάτα τους, η οποία πετάχτηκε μπροστά στην κάμερα, επισκιάζοντας τους χορευτές!

Ένα χαριτωμένο σκυλάκι έκλεψε τις καρδιές των θεατών του YouTube, με τις δικές του χορευτικές κινήσεις. Με την προοπτική του να φάει μια λιχουδιά που κρατά η αφεντικίνα του, το σκυλάκι χορεύει άψογα και με κέφι, πάνω σε έναν ρυθμό που του τραγουδάει η γυναίκα.

Μάλλον ένα τέτοιο κατοικίδιο χρειάζονται οι χορευτές του 1ου Viral, για να στήσουν μια χορογραφία που θα εντυπωσιάσει!

Ένας σκύλος, που μοιάζει με το «διαβολικό» δίδυμο αδερφάκι του προηγούμενου, κατάφερε επίσης να γίνει viral αυτή την εβδομάδα. Ένας χρήστης του Twitter εντόπισε το απόκοσμο πλάσμα, να τον κοιτά πάνω από ένα φράχτη. Με κίνδυνο της ζωής του, ο άνδρας φωτογράφισε το πλάσμα και ανέβασε την εικόνα του στο Twitter, υπό την λεζάντα: «Ποτέ μου δεν φοβήθηκα τόσο πολύ έναν σκύλο».

never been more scared of a dog pic.twitter.com/wLvWuEHfKR

— Rob N Roll (@thegallowboob) September 25, 2021