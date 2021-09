Ιταλία: Σάλος και οργή για το άγαλμα που θεωρήθηκε σεξιστικό

Newsroom eleftherostypos.gr

Διαμάχη έχει ξεσπάσει στην Ιταλία μετά τα αποκαλυπτήρια από τον πρώην πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε ενός «προσβλητικού και ταπεινωτικού» αγάλματος μιας ελάχιστα ντυμένης γυναίκας, το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμήσει ένα ποίημα του 19ου αιώνα.

Το άγαλμα μιας χωρικής, η οποία φορά ένα διαφανές φόρεμα το οποίο αγκαλιάζει το σώμα της, αποκαλύφθηκε το Σάββατο στο Σάπρι, στη νότια Ιταλία. Τιμά το La Spigolatrice di Sapri, ένα ποίημα που έγραψε ο Luigi Mercantini το 1858 σχετικά με μια εισβολή στο βασίλειο της Νάπολης. Το ποίημα είναι γραμμένο από την οπτική μιας γυναίκας που εργάζεται στα χωράφια στο Σάπρι και βλέπει να πλησιάζει το πλοίο του Carlo Pisacane και των 300 ανδρών του, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Γνωρίζει τον Pisacane και ερωτεύονται. Τον ακολουθεί και πολεμά μαζί με τους άντρες του, εξιστορώντας τη σφαγή.

Το άγαλμα ωστόσο του Emanuele Stifano χαρακτηρίστηκε «προσβλητικό και ταπεινωτικό» από χρήστες του διαδικτύου και μια ομάδα γυναικών πολιτικών έχει ζητήσει να κατέβει. Άλλοι λένε ότι δεν βλέπουν τη σύνδεση ανάμεσα στο ποίημα και το άγαλμα.

Οι γυναίκες του τμήματος του Δημοκρατικού Κόμματος στο Παλέρμο κατήγγειλαν το άγαλμα ως «βαθιά σεξιστικό» εξαιτίας του τρόπου που παρουσιάζει το σώμα της γυναίκας και τόνισαν πως δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με το ποίημα του Mercantini.

«Για άλλη μια φορά πρέπει να υποστούμε τον εξευτελισμό να βλέπουμε τους εαυτούς μας να αντιπροσωπεύονται με τη μορφή ενός σεξουαλικοποιημένου σώματος, χωρίς ψυχή και χωρίς καμία σχέση με τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της ιστορίας», τόνισαν σε δήλωσή τους.

Την ίδια ώρα, η Λaura Boldrini του Δημοκρατικού Κόμματος χαρακτήρισε το άγαλμα ως «μια προσβολή των γυναικών».

«Πώς μπορούμε ακόμη και εμείς οι θεσμοί να δεχτούμε την αντιπροσώπευση μιας γυναίκας ως ένα σεξουαλικοποιημένο σώμα», έγραψε στο Twitter.

