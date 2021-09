Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση κι έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ένα χαριτωμένο μπουλντόγκ έγινε viral στο TikTok, καθώς συμμετείχε…ενεργά στη γιορτή γενεθλίων των 2 δίδυμων αγοριών μιας οικογένειας. Μόλις οι συγγενείς των διδύμων άρχισαν να τραγουδούν το «Χρόνια Πολλά», ο σκύλος άρχισε να συνοδεύει:

Η επιτυχία αυτού του βίντεο ήταν τόσο μεγάλη, που η οικογένεια ανέβασε ξανά ένα παρόμοιο κλιπάκι λίγες μέρες μετά, με αφορμή τα γενέθλια ενός άλλου μέλους της.

Ανυπομονούμε να δούμε πώς θα το γιορτάσουν, όταν θα είναι τα γενέθλια του…σκύλου!

Μια γατούλα που προσπαθούσε, μάταια, να πηδήξει πάνω από μια πόρτα, κατάφερε τελικά να βρει μια ευκολότερη λύση στο πρόβλημά της.

There’s always an other way.. pic.twitter.com/gJjw2SDBEu

