ΗΠΑ: Έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου ο Μπάιντεν [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού έλαβε το απόγευμα της Δευτέρας ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε προαναγγείλει νωρίτερα πως θα κάνει την τρίτη δόση, αφενός για να θωρακιστεί καλύτερα απέναντι στην Covid κι αφετέρου σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει περισσότερο κόσμο να σπεύσει και να εμβολιαστεί.

JUST IN: Pres. Biden gets COVID-19 booster shot. https://t.co/a7eIZEhTwM pic.twitter.com/hizMqx5sWh

— ABC News (@ABC) September 27, 2021