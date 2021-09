Γερμανικές εκλογές: Δύο τρανσέξουαλ για πρώτη φόρα στη Bundestag

Newsroom eleftherostypos.gr

Γερμανικές εκλογές: Δύο πολιτικοί των Πρασίνων έγραψαν ιστορία στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, στη Γερμανία, καθώς έγιναν τα πρώτα διεμφυλικά πρόσωπα που κέρδισαν έδρα στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας.

Η Τέσα Γκάνσερερ και η Νίκε Σλάβικ ήταν υποψήφιες με το κόμμα των Πρασίνων, το οποίο ήρθε τρίτο στις εκλογές αυξάνοντας το ποσοστό του σε 14,8% από 8,9% το 2017 και αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία μιας τρικομματικής κυβέρνησης συνασπισμού.

«Είναι μια ιστορική νίκη για τους Πράσινους, αλλά και για το κίνημα χειραφέτησης των τρανσέξουαλ και για ολόκληρη την queer κοινότητα», δήλωσε η 44χρονη Γκάνσερερ στο Reuters, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μια ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία.

🏳️‍⚧️Green politicians @nyke_slawik and @GansGruen made history by becoming the first transgender women to win seats in the 🇩🇪 parliament.

"I hope that today we will open a new chapter of self-determination in politics," said Slawik. #btw21 pic.twitter.com/jC20aB74Az

— DW Politics (@dw_politics) September 27, 2021