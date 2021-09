Newsroom eleftherostypos.gr

Λα Πάλμα: Στην εκκένωση τριών ακόμα πόλεων στην Λα Πάλμα προχώρησαν οι ισπανικές αρχές μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα με τη λάβα να «καταπίνει» στο διάβα της δεκάδες σπίτια.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αρχές στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα διέταξαν την εκκένωση των πόλεων Ταχούγια, Τακάντε ντε Αμπάχο και του τμήματος της Τακάντε ντε Αρίμπα, που δεν είχε εκκενωθεί ακόμη, λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου, έγινε σήμερα (24/9) γνωστό από τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι αρχές έδωσαν αρχικά εντολή στους κατοίκους αυτών των πόλεων να μείνουν στα σπίτια τους, όμως προχώρησαν στην επιχείρηση εκκένωσης λόγω της ολοένα και πιο έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η δραστηριότητα του ηφαιστείου συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή με καπνούς και στάχτη να πετάγονται από τον κρατήρα του.

Τα βίντεο μάλιστα από τις πλαγιές του ηφαιστείου κόβουν την ανάσα.

The volcanic eruption in the La Cumbre Vieja area of #LaPalma in the #CanaryIslands continued on Friday, spewing smoke and ash into the sky near homes. #Spain pic.twitter.com/i8zE6Wth4B

Η πορεία της λάβας αποτυπώνεται σε γράφημα της υπηρεσίας Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εικόνες από δορυφόρους:

#EMSR546 #ErupciónLaPalma

Our #RapidMappingTeam has released its 4th monitoring product for #LaPalma 🇪🇸 using a new radar image

It shows:

🏠420 buildings destroyed (+30 compared to Monit03)

🌋the lava flow covers 190,7 ha (+10.6 ha in 18h)

🚧 15.2 km of roads destroyed pic.twitter.com/vQD3ho28Jt

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 24, 2021