Viral η… επεισοδιακή «συνάντηση» της Μέρκελ με παπαγάλους [εικόνα]

Σε πάρκο πτηνών βρέθηκε χθες, Πέμπτη, η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, στο πλαίσιο επίσκεψής της στη μέχρι τώρα εκλογική της περιφέρεια, το Μεκλεμβούργο-Πομερανία.

Η κυρία Μέρκελ φάνηκε να διασκεδάζει ταΐζοντας τους παπαγάλους, ωστόσο ένας από αυτούς προτίμησε το χέρι της από την ειδική τροφή.

Η κυρία Μέρκελ πραγματοποίησε την αποχαιρετιστήρια περιοδεία της στην εκλογική της περιφέρεια προκειμένου να στηρίξει τον υποψήφιo διάδοχό της για την έδρα, τον Γκέοργκ Γκούντερ. Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), στο περιθώριο της περιοδείας της, επισκέφθηκε το Πάρκο Πτηνών Marlow και θέλησε να ταΐσει ένα σμήνος παπαγάλων Lori με «νέκταρ», δηλαδή μίγμα από αποξηραμένη γύρη, φρουκτόζη, σιτάρι και νερό.

At the end of her tenure, she gets bitten by a parrot. Not sure how much Merkel enjoys her final trip across Mecklenburg-Vorpommern. This picture by Georg Wendt/dpa is brilliant. pic.twitter.com/tupBZ3Ny9a

— Claudia Hillebrand (@CKHillebrand) September 24, 2021