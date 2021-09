Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ένας αγώνας μπέιζμπολ στις ΗΠΑ πήρε αναπάντεχη τροπή, όταν στο γήπεδο εισέβαλε ένας ενθουσιασμένος…τετράποδος οπαδός! Οι κάμερες κατέγραψαν το σκυλάκι, ονόματι Ρούκι (δηλ. αρχάριος, πρωτάρης), καθώς αυτό «κάλπαζε» αμέριμνο στα γρασίδια.

.@BatdogRookie got a little excited during his Sahlen Field debut with the @BuffaloBisons 🤣

We still love him @TrentonThunder. pic.twitter.com/2KJn8OnxNK

— Minor League Baseball (@MiLB) September 22, 2021