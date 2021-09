Απόπειρα δολοφονίας εναντίον συμβούλου του Ουκρανού προέδρου: Γάζωσαν» το αυτοκίνητο

Newsroom eleftherostypos.gr

Καταιγισμός πυρών από αυτόματα όπλα έπληξε σήμερα το αυτοκίνητο που μετέφερε έναν υψηλόβαθμο σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ένα συμβάν που υψηλόβαθμος αξιωματούχος αποκάλεσε απόπειρα δολοφονίας και ο Ζελένσκι είπε ότι μπορεί να ήταν ένα μήνυμα που απευθυνόταν σε αυτόν.

Ο σύμβουλος, ο Σέργκιι Σεφίρ, είναι σώος και αβλαβής, αλλά η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο οδηγός του τραυματίστηκε κατά την επίθεση που σημειώθηκε κοντά στο χωριό Λεσνίκι, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο.

Εισαγγελέας δήλωσε πως το αυτοκίνητο χτυπήθηκε 18 φορές, και πολλές τρύπες από σφαίρες ήταν ορατές στην πλευρά του οδηγού του αυτοκινήτου.

🇺🇦The driver of the first assistant to the President of Ukraine, Serhiy Shefir, received several gunshot during the assassination attempt on the official. Shefir himself was not injured.

#Ukraine pic.twitter.com/RtxoI4VrqV

— The RAGEX – News (@theragex) September 22, 2021