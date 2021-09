Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ένα ζευγάρι που παραθέριζε στη δυτική Αυστραλία αποφάσισε να τραβήξει ένα ρομαντικό βίντεο με τη βόλτα του σε μια ερημική παραλία, την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Το ζεύγος έστησε το κινητό του στην άμμο, πιάστηκε χέρι-χέρι και ξεκίνησε να βαδίζει προς τη θάλασσα.

Δυστυχώς, η παραλία αποδείχθηκε λιγότερο ερημική απ’ ό,τι νόμιζαν, όταν δύο απρόσκλητοι επισκέπτες μπήκαν μπροστά από τον φακό και κατέστρεψαν τη ρομαντική ατμόσφαιρα. Αν μη τι άλλο, η ανατροπή αυτή βοήθησε στο να γίνει viral το βίντεο. Ουδέν κακόν αμιγές καλού!

Το περιστατικό που σημειώθηκε στο Εθνικό Πάρκο Zhangjiajie της Νότιας Κίνας έγινε viral και έκανε τον γύρο όλου του κόσμου. Μια επισκέπτρια του πάρκου, εμπνευσμένη από το υπέροχο σκηνικό, αποφάσισε να το…ρίξει στον χορό και να αφήσει την τσάντα της στην άκρη- μέγα λάθος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια…μαϊμού που καραδοκούσε όρμηξε, άρπαξε την τσάντα της γυναίκας και εξαφανίστηκε.

Απ’ ό,τι λένε οι φήμες, η γυναίκα κατάφερε, αργότερα, να επανακτήσει την τσάντα της, πληρώνοντας…μπανάνες για λύτρα!

Ένα όμορφο στιγμιότυπο καταγράφηκε σε αγώνα μπέιζμπολ στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Ένα δεκάχρονο αγόρι που παρακολουθούσε το παιχνίδι κατάφερε να πιάσει την μπάλα, που εκτοξεύθηκε προς τις κερκίδες. Αντί να κρατήσει το «τρόπαιο» για τον εαυτό του, ο μικρός Άαρον Πρίσλεϊ, όπως ονομάζεται το παιδί, αποφάσισε να το δωρίσει στην 7χρονη Έμμα Μπρέιντι, η οποία εθεάθη να κλαίει, έχοντας αποτύχει να πιάσει την ιπτάμενη μπάλα.

guess it really is the city of brotherly love 🥺 pic.twitter.com/Qft68ht5c8

— Cut4 (@Cut4) September 16, 2021