ΗΠΑ: Εκπαιδευτικό μαχητικό συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στο Τέξας

ΗΠΑ: Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί πιλότοι διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο χθες Κυριακή αφού το εκπαιδευτικό αεροσκάφος τους συνετρίβη στην αυλή κατοικίας σε προάστιο κοντά στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές στο προάστιο Λέικ Γουόρθ, όπου οι πιλότοι έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους προτού το μικρό τζετ του Πολεμικού Ναυτικού συντριβεί σε σύμπλεγμα κατοικιών φοιτητών κολεγίου.

«Κανένας κάτοικος δεν τραυματίστηκε. Οι δύο πιλότοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στο Λέικ Γουόρθ, ο Ράιαν Άρθουρ.

«Το συμβάν αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή εδώ στο Λέικ Γουόρθ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως ευτυχώς κατέπεσε σε αυλή και όχι πάνω σε κάποιο σπίτι.

Η αμερικανική διοίκηση αεροναυτικής εκπαίδευσης (CNATRA) εξήγησε ότι το αεριωθούμενο T-45C Goshawk του ΠΝ, διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται συχνά σε αεροπλανοφόρα, συνετρίβη περίπου τρία χιλιόμετρα από στρατιωτική βάση του Φορτ Γουόρθ.

[VIDEO] Another angle of the military plane crash in a neighborhood with what appears to be parachutes hanging off of a electrical line. #LakeWorth #Texas pic.twitter.com/90PlhjFSMb

— NewsPros.TV (@newsprostv) September 19, 2021