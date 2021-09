Newsroom eleftherostypos.gr

Ισπανία: Έκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε σήμερα Κυριακή (19/9) στο νησί Λα Πάλμα, στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, όπως έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση.

Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

It erupted right now on #LaPalma pic.twitter.com/puCmYREWpw

— Roger (@efadi_LP) September 19, 2021