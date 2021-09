Συναγερμός στη Γαλλία για αυτοκίνητο που έπεσε σε θαμώνες καφετέριας

Newsroom eleftherostypos.gr

Γαλλία: Τον τρόμο προξένησε ένα αυτοκίνητο νωρίτερα το απόγευμα στη γαλλική πόλη Φονταινεμπλώ καθώς έπεσε πάνω σε θαμώνες καφετέριας κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκαν τρεις έως έξι πολίτες.

The car #crashed into a busy cafe in the center of #French #Fontainebleau.

The police are checking the version of the terrorist attack. pic.twitter.com/0jIJpdj8Iu

— Disaster (@Disastervid) September 18, 2021