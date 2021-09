Αφγανιστάν: Ο προσωρινός αντιπρόεδρος των Ταλιμπάν εμφανίστηκε

Newsroom eleftherostypos.gr

Αφγανιστάν: Ο προσωρινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ, εμφανίστηκε σήμερα σε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, στην οποία διαψεύδει τις αναφορές ότι τραυματίστηκε σε συγκρούσεις με μια αντίπαλη φατρία.

«Όχι, δεν είναι αλήθεια. Είμαι καλά και υγιής», είπε ο Μπαράνταρ σε μια συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση τους Αφγανιστάν, που αναρτήθηκε στο Twitter από το πολιτικό γραφείο των Ταλιμπάν στην Ντόχα.

«Τα μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχουν εσωτερικές έριδες. Δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ μας, δεν αληθεύει», πρόσθεσε.

Στα πλάνα ο Μπαράνταρ κάθεται σε έναν καναπέ δίπλα στον άνθρωπο που του παίρνει τη συνέντευξη, κρατώντας ένα μικρόφωνο της κρατικής τηλεόρασης RTA και φαίνεται σαν να διαβάζει από ένα χαρτί.

«Δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό», υπογράμμισε.

