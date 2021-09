Newsroom eleftherostypos.gr

Σε μια αναπάντεχη ερώτηση σχετικά με το…σεξ στα νοσοκομεία κλήθηκε να απαντήσει χθες η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν.

Η Πρωθυπουργός παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα της, όταν ένας ρεπόρτερ της ζήτησε τη γνώμη της, γύρω από ένα περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε νοσοκομείο του Όκλαντ.

Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ένα άτομο που νοσηλευόταν με κορονοϊό είχε εμπλακεί σε ερωτικές περιπτύξεις με επισκέπτη του. Ο ρεπόρτερ ρώτησε την Άρντερν εάν η συγκεκριμένη πράξη κρίνεται ως…υψηλού κινδύνου, μέσα στο «τωρινό κλίμα».

Ομολογουμένως, η ερώτηση αιφνιδίασε την Πρωθυπουργό, με αποτέλεσμα να πάρει πρώτα τον λόγο ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Ν. Ζηλανδίας, δρ. Άσλι Μπλούμφιλντ.

PM Jacinda Ardern says sexual relations, regardless of Covid status, shouldn’t “generally be part of [hospital] visiting hours.” Ashley Bloomfield: “It’s a high risk activity, potentially.” pic.twitter.com/VeRVXg7QjU

— Aaron Dahmen (@dahmenaaron) September 9, 2021