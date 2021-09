Newsroom eleftherostypos.gr

Τον ρόλο του ως σκύλου- φύλακα φάνηκε να παίρνει πολύ στα σοβαρά ένα γκόλντεν ριτρίβερ που παρακολουθούσε μια ταινία στην τηλεόραση. Όταν στην οθόνη εμφανίστηκαν…ληστές, ο σκύλος άρχισε να γαβγίζει, κοιτώντας τον ιδιοκτήτη του και προειδοποιώντας τον για το «κακό» που ερχόταν.

Κάποιοι σχολιαστές του βίντεο θεωρούν ότι ο σκύλος απλώς…διασκεδάζει με τα όσα βλέπει, καθώς η ταινία επρόκειτο μάλλον για κωμωδία. Σε κάθε περίπτωση, το έξυπνο σκυλάκι κατάφερε να γίνει και το ίδιο…σταρ, με το παραπάνω βίντεο να έχει συγκεντρώσει πάνω από 40.000 προβολές στο YouTube, μέσα σε λίγες ώρες.

Ένας άνδρας από την Μόσχα αποφάσισε να τραβήξει βίντεο με το κινητό του μια γάτα, η οποία καταδίωκε έναν αρουραίο μες στην μέση του δρόμου. Αυτό που ο νεαρός άνδρας δεν περίμενε να συμβεί ήταν η…επίθεση του αρουραίου στον ίδιο. Φαίνεται πως οι αρουραίοι, περισσότερο και από τις γάτες, αντιπαθούν τους παπαράτσι. Τι μαθαίνει κανείς!

Viral έγινε η απόπειρα ενός πιλότου αγώνων, του Ντάριο Κόστα, να διασχίσει με αεροπλάνο δύο υπόγειες σήραγγες. Ο Κόστα ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με επιτυχία και το αποτέλεσμα είναι πράγματι εντυπωσιακό:

