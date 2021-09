Σοκ στις ΗΠΑ: Πρώην πεζοναύτης σκότωσε 4 ανθρώπους

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ: Πρώην πεζοναύτης, μανιακός της επιβίωσης, πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους μια γυναίκα και τον γιο της, 3 μηνών, που είχε στην αγκαλιά της, πριν παραδοθεί στην αστυνομία στο κεντρικό τμήμα της Φλόριντας χθες Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο δράστης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομάζεται Μπράιαν Ράιλι και είναι 33 ετών, βετεράνος των Πεζοναυτών, τραυμάτισε επίσης 11χρονο κορίτσι που υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις καθώς έχει επτά τραύματα από σφαίρες, δήλωσε ο Γκρέιντι Τζαντ, σερίφης της κομητείας Πολκ.

Ο δράστης, που δεν έχει καμιά γνωστή σχέση με τα θύματα, ενεπλάκη σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία προτού παραδοθεί, και αργότερα προσπάθησε να αρπάξει όπλο αστυνομικού καθώς του προσφέρονταν φροντίδες σε νοσοκομείο για τραύμα που υπέστη αλλά οι αστυνομικοί τον υπέταξαν, σύμφωνα με τον κ. Τζαντ.

More photos from the scene of the quadruple homicide in #Lakeland https://t.co/D6DOaLLc7u pic.twitter.com/KNuIIqNhXh

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) September 5, 2021