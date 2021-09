Newsroom eleftherostypos.gr

Το πέρασμα του τυφώνα Άιντα από την Νέα Υόρκη μετέτρεψε την πόλη σε μια απέραντη λίμνη, δημιουργώντας άπειρα προβλήματα σε χιλιάδες κατοίκους της. Μέσα στην καταστροφή, ωστόσο, ένας νεαρός άνδρας επέλεξε να τηρήσει μια μάλλον… εναλλακτική στάση. Χωρίς να έχει πανικοβληθεί, ούτε να προσπαθεί να προστατέψει τον εαυτό του, ο άνδρας που βλέπετε στο παρακάτω βίντεο πήρε ένα φουσκωτό στρώμα και τον…ναργιλέ του και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί προς όφελός του την κατάσταση:

New York is under water but this guy’s living his best life @BS_NewYork pic.twitter.com/xE3KAvt0Dd

— Barstool Sports (@barstoolsports) September 2, 2021