Newsroom eleftherostypos.gr

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται και επίσημα η Νέα Υόρκη, η οποία πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις και αιφνίδιες καταιγίδες, ως αποτέλεσμα της Άιντα.

Ο τυφώνας Άιντα, υποβιβασμένος πλέον σε «τροπική καταιγίδα», σάρωσε τις νότιες Πολιτείες των ΗΠΑ και πλέον κάνει αισθητή την παρουσία του στα βορειοανατολικά της χώρας, με την Νέα Υόρκη να αποτελεί το τελευταίο του «θύμα». Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, δήλωσε πως η πόλη του ζει ένα «μεγάλο ιστορικό γεγονός» που χαρακτηρίζεται από «βίαιες» πλημμύρες και εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media επιβεβαίωσαν τα λεγόμενα του δημάρχου. Το νερό από τις καταιγίδες πλημμύρισε δεκάδες δρόμους, σταθμούς μετρό και σπίτια ανθρώπων.

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I — ABC News (@ABC) September 2, 2021

Στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης το νερό από τις βροχοπτώσεις έφτασε τα 8 εκατοστά, μέσα σε μόλις μία ώρα. Η αστυνομία της Ν. Υόρκης προειδοποίησε τους κατοίκους σε ολόκληρη την περιοχή να αποφύγουν τις μετακινήσεις, ενώ η πυροσβεστική ανέφερε πως δέχεται εκατοντάδες κλήσεις που σχετίζονται με την καταιγίδα, από διαφορετικά σημεία της πόλης.

Breaking video: Multiple cars stranded due to severe flooding in Staten Island, New York. pic.twitter.com/55neRhifph — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 2, 2021

Breaking: Massive flooding is occurring in the Crown Heights area of Brooklyn, New York. pic.twitter.com/IMho4RX7hn — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 2, 2021

Στο μεγαλύτερο μέρος του, το μετρό της Ν. Υόρκης έχει κλείσει. Τα δρομολόγια τρένων και οι πτήσεις από και προς την Νέα Υόρκη, αλλά και το Νιου Τζέρσεϊ, έχουν επίσης ακυρωθεί.

Στο, γειτονικό με την Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, η κατάσταση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Τουλάχιστον 9 σπίτια στην περιοχή Μουλίκα Χιλ καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ταχυδρομείο στην περιοχή Κίρνι κατέρρευσε, έχοντας ανθρώπους στο εσωτερικό του. Στο σημείο έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπάρχουν τραυματίες. Η έλευση της Άιντα από το Νιου Τζέρσεϊ μετράει, δυστυχώς, ήδη ένα θύμα: Ένα άτομο αγνώστων στοιχείων που, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής Πασάικ, πνίγηκε ενώ βρισκόταν στον δρόμο.

Στα νότια των ΗΠΑ, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Λουιζιάνα παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η πόλη της Νέας Ορλεάνης τελεί υπό νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην δημιουργία πλημμυρών, ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ένας από τους κυριότερους, καθώς κάνει την εμφάνιση έντονων βροχοπτώσεων πιο πιθανή. Η μέση ατμόσφαιρα του πλανήτη έχει ανέβει κατά 1,2 βαθμό Κελσίου, από την έναρξη της βιομηχανικής εποχής μέχρι και σήμερα και απ’ ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να ανεβαίνει, εάν δεν υπάρξει σχετική μέριμνα από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως.

ΠΗΓΗ: BBC

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter