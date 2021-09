Ελίζαμπεθ Χολμς: Ξεκινάει η δίκη για την απάτη εκατομμυρίων με συσκευή για εξετάσεις αίματος

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια υποτιθέμενη «επαναστατική» συσκευή για εξετάσεις αίματος που ουσιαστικά δεν… εφευρέθηκε ποτέ, όμως κατάφερε να συγκεντρώσει κεφάλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, οδηγεί την πρώην επικεφαλής της «Theranos» στο εδώλιο και ίσως στη φυλακή.

Η Ελίζαμπεθ Χολμς έχει χαρακτηριστεί ως «η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος» και η «επόμενη Στιβ Τζομπς» από επιχειρηματικά περιοδικά.

Το 2014, σε ηλικία 30 ετών, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου, καθώς η εταιρία που ίδρυσε είχε αξία 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φέρνοντας επανάσταση στη διάγνωση ασθενειών. Με μερικές σταγόνες αίματος, η «Theranos» υποσχόταν πως το τεστ «Edison» μπορεί να εντοπίσει ασθένειες όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης σε διάστημα λίγων λεπτών, μια καινοτομία που προσέλκυσε πολλές επενδύσεις. Η επιτυχία δεν κράτησε πολύ, αφού τον επόμενο χρόνο αποκαλύφθηκε πως η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν λειτουργούσε καθόλου, και ως το 2018 η εταιρία πτώχευσε.

Η 37χρονη σήμερα Χολμς βρίσκεται αντιμέτωπη με 12 κατηγορίες για απάτη που επισύρουν 20 χρόνια φυλάκισης και η ίδια αναμένεται να δηλώσει «αθώα» στη δίκη που ξεκινάει στις 7 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Η ίδια δεν έχει μιλήσει ποτέ για την ιστορία της, ωστόσο προ ημερών οι δικηγόροι της δήλωσαν πως θα υποστηρίξουν πως ο σύντροφος και επιχειρηματικός συνεργάτης της, Μάνες «Σάνι» Μπαλβάνι την κακοποιούσε σεξουαλικά και τη χειραγωγούσε συναισθηματικά στο διάστημα των φερόμενων αδικημάτων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ψυχική υγεία της.

Η κατάρρευση της «Theranos»

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε χάρη στην απόφαση του δημοσιογράφου της «Wall Street Journal», Τζον Καρέιρου, να ερευνήσει το 2015 πόση αλήθεια υπάρχει στους ισχυρισμούς της «Theranos» για τις δυνατότητες της τεχνολογίας της. Η νεοφυής επιχείρηση είχε καταφέρει τότε να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, που ανέβαζαν την αξία της στα 9 δισ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι με λίγες μόνο σταγόνες αίματος από μία συσκευή, που δεν είχε την τρομακτική για πολλούς όψη της βελόνας, μπορούσε να πραγματοποιήσει 240 διαφορετικές εξετάσεις αίματος.

Το ρεπορτάζ της «WSJ» αποκάλυπτε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα ελάχιστες εξετάσεις μπορούσαν να γίνουν με τη συγκεκριμένη συσκευή και οι περισσότερες πραγματοποιούνταν με παραδοσιακά μηχανήματα, ορισμένα από τα οποία η «Theranos» είχε τροποποιήσει ώστε να είναι «συμβατά» με τη δική της τεχνολογία. Η αποκάλυψη αυτή ήταν αρκετή για να εγείρει σωρεία ερωτημάτων και ανησυχίες και να βάλει τη Χολμς στο στόχαστρο των Αρχών.

Ντοκιμαντέρ

Η άνοδος και η πτώση της Χολμς αποτέλεσαν τη βάση για το σενάριο του ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Οσκαρ, Αλεξ Γκμπίμπνι, «The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς στις 24 Ιανουαρίου του 2019.

Στο ντοκιμαντέρ του, ο Γκίμπνι ενδιαφέρεται για την προσωπική ιστορία και για την υπόθεση και δημιουργεί ένα συναρπαστικό πορτρέτο μιας «μιλένιαλ», που είναι ανίκανη να ακούσει τη λέξη «όχι». Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter» το στοιχείο αυτό αντανακλάται στα σχόλια της πρώην καθηγήτριας Ιατρικής της Χολμς στο Στάνφορντ, Φίλις Γκάρντνερ, η οποία δήλωσε ότι όταν μελέτησε την πρότασή της για την τεχνολογία «Edison» της εξήγησε ότι δεν θα λειτουργούσε ποτέ. Αντί να παραδεχθεί ότι υπάρχουν όρια, η Χολμς αντέδρασε αποχωρώντας στην ηλικία των 19 ετών.

