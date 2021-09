Newsroom eleftherostypos.gr

Viral στο Twitter έγινε ένα τρυφερό βιντεάκι, στο οποίο ένας σκύλος βοηθά ένα άλλο σκυλάκι, που δε βλέπει καλά, να κατέβει τις σκάλες.

Good boy Dexter helping his visual impaired friend down the stairs.. pic.twitter.com/cu8m1VL9RG

— Buitengebieden (@buitengebieden_) August 31, 2021