Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ο mr.Blink είναι ένα τρωκτικό από την Ολλανδία, που έγινε viral στο YouTube και αλλού, λόγω της ικανότητάς του να παίζει…φυσαρμόνικα. Οι ιδιοκτήτες του οικόσιτου αρουραίου βρήκαν έναν έξυπνο τρόπο να «μάθουν» τον mr. Blink να παίζει, βάζοντας μέλι πάνω στην μικροσκοπική φυσαρμόνικα. Στα σχόλια, του βίντεο, οι θεατές έχουν ήδη αρχίσει να του «παραγγέλνουν» κομμάτια για να τους παίξει. Ελπίζουμε να εισακουστούν!

Play it again, mice-stro! Rat learns the harmonica https://t.co/RaahSH63Qs pic.twitter.com/WnWy2to8mp

— New York Post (@nypost) August 30, 2021