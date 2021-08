Newsroom eleftherostypos.gr

Δέκα μέλη μιας οικογένειας αμάχων, μεταξύ τους και έξι παιδιά, συγκαταλέγονται στις «παράπλευρες απώλειες» της επίθεσης με drone εκ μέρους των ΗΠΑ, με στόχο καμικάζι του IS-K.

Η επίθεση έλαβε χώρα στη γειτονιά Khaje Bhugra της Καμπούλ και έπληξε ένα Ι.Χ., στο οποίο φαινόταν πως επέβαινε ο μαχητής του IS-K.

A rocket attack in Kabul a residential house in Khajeh Baghra near Kabul airport. pic.twitter.com/ldXyp7ddXw — Rabia Sadat (@realRabiaSadat) August 29, 2021

«Είμαστε βέβαιοι ότι πλήξαμε τον στόχο. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ αμάχων. Οι εκρήξεις από το αυτοκίνητό του που ακολούθησαν υποδηλώνουν την παρουσία σημαντικής ποσότητας εκρηκτικών σε αυτό», δήλωσε ένας αξιωματούχος του στρατού στον αμερικανικό εταίρο του BBC, το CBS, λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης.

Ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν επίσης επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό πλήγμα έπληξε έναν ύποπτο βομβιστή που επέβαινε σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με το Associated Press.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, συγγενείς και γείτονες μιας οικογένειας που κατοικούσε σε σπίτι, δίπλα απ’ το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το ύποπτο Ι.Χ., κατήγγειλαν σε ρεπόρτερ του CNN και του BBC πως πολλά μέλη της οικογένειας υπήρξαν «παράπλευρες απώλειες» της επίθεσης. Κάποιοι μάρτυρες έκαναν λόγο για 10 θύματα, μεταξύ των οποίων και έξι παιδιά, ενώ άλλες πληροφορίες θέλουν τους νεκρούς να ανέρχονται σε 20 και τα παιδιά σε 7. «Δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα από το σπίτι, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πολλά πράγματα με σιγουριά, όλα έγιναν κομμάτια», δήλωσε μάρτυρας στο CNN.

Missile strike on a house near Kabul Airport, nature of the strike unclear pic.twitter.com/wFdhCkHSwn — ELINT News (@ELINTNews) August 29, 2021

Σύμφωνα με συγγενείς της οικογένειας που έμενε στο σπίτι, το νεότερο θύμα της επίθεσης ήταν 2 ετών και το μεγαλύτερο παιδί που έχασε τη ζωή του 12 χρονών. Ένας άνδρας ονόματι Εμάλ Αχμαντί δήλωσε στο BBC πως το δίχρονο θύμα επρόκειτο για την κόρη του, την Σουμάγια. Ο άνδρας προσέθεσε πως τόσο ο ίδιος, όσο και άλλα μέλη της οικογένειάς του είχαν υποβάλλει αίτηση, ώστε να συμπεριληφθούν στην αμερικανική επιχείρηση εκκένωσης και πως βρίσκονταν εν αναμονή τηλεφωνικής κλήσης, μέσω της οποίας θα ειδοποιούνταν για να μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Ο πατέρας της Σουμάγια, αλλά και άλλες πηγές που επικαλείται το BBC ανέφεραν πως, ανάμεσα στα ενήλικα θύματα της επίθεσης υπήρχαν εργαζόμενοι διεθνών οργανισμών που διέθεταν βίζα, η οποία θα τους επέτρεπε να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον κ. Αχμαντί ένας άλλος συγγενής του, ο οποίος δούλευε ως μεταφραστής για λογαριασμό του αμερικανικού στρατού, έχασε επίσης τη ζωή του. «Δεν είμαστε μέλη του ISIS, ούτε έχουμε κάποια σχέση μαζί του, το σπίτι ανήκε σε μια συνηθισμένη οικογένεια, εκεί ζούσαν τα αδέρφια μου με τις γυναίκες και τα παιδιά τους», σχολίασε ένας άλλος συγγενής της οικογένειας, που μίλησε στο CNN.

Η φωτογραφία των εικονιζόμενων παιδιών, θυμάτων της έκρηξης, δόθηκε στο BBC από την οικογένειά τους.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσημα πως ενημερώθηκε για τα θύματα και πως διεξάγει έρευνα, γύρω από τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους. «Ξέρουμε πως υπήρξαν συνεπακόλουθες, αρκετά ισχυρές εκρήξεις ως αποτέλεσμα του πλήγματος στο όχημα, το οποίο έφερε εκρηκτικά που θα μπορούσαν να επιφέρουν και άλλες απώλειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης, Μπιλ Έρμπαν. «Η πιθανή απώλεια αθώων μας θλίβει βαθύτατα».

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν καταδίκασε την επιχείρηση με drone ως «αθέμιτη παρέμβαση» των ΗΠΑ σε αφγανικό έδαφος, μέσω της οποίας παραβιάζεται η «ανεξαρτησία και αυτονομία» της χώρας.

Το Σάββατο το πρωί, ο Πρόεδρος Μπάιντεν είχε ανακοινώσει πως, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού στρατού, «μια ακόμη τρομοκρατική ενέργεια με στόχο το αεροδρόμιο της Καμπούλ ήταν πιθανή μέσα στις επόμενες 24-36 ώρες». Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ είχε προειδοποιήσει εκ νέου τους Αμερικανούς πολίτες, ώστε να εκκενώσουν το αεροδρόμιο.

Την ίδια μέρα, εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανακοίνωσε πως ακόμη μια επίθεση με drone διενεργήθηκε από μεριάς των ΗΠΑ, με στόχο μέλη του ISIS που βρίσκονταν στην Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο καμικάζι και τον τραυματισμό ενός ακόμη μέλους της οργάνωσης.

ΠΗΓΕΣ: CNN, BBC

