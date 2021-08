Newsroom eleftherostypos.gr

Προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λονδίνο από το Αφγανιστάν το αεροσκάφος που ναυλώθηκε και μετέφερε 173 σκύλους και γάτες ενός Βρετανού πρώην πεζοναύτη.

Ο Πολ «Πεν» Φάρδινγκ διατηρούσε στην Καμπούλ καταφύγιο ζώων όσο υπηρετούσε εκεί. Έπειτα από την πολυήμερη επιμονή του πρώην πεζοναύτη, τελικά δόθηκε το «πράσινο φως» από τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Μπεν Ουάλας, ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί η αεροπορική απομάκρυνση των ζώων που φρόντιζε στο καταφύγιο Nowzad ο πρώην πεζοναύτης.

Το ιδιωτικό αεροπλάνο που ναυλώθηκε κατόπιν δωρεών τελικά κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια στη Βρετανία τα τετράποδα του καταφυγίου Nowzad.

Σχεδόν 200 ζώα -γάτες και σκύλοι- θα πρέπει τώρα να τεθούν σε καραντίνα. Υπάρχει όμως η πιθανότητα να γίνει ευθανασία σε κάποια από αυτά εάν διαπιστωθεί ότι έχουν κάποια ασθένεια. Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ωστόσο, οι υπάλληλοι του καταφυγίου δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν από την Καμπούλ.

Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. 🙏🏼❤️#AboveAndBeyond

— Pen Farthing (@PenFarthing) August 29, 2021