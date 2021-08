Καλιφόρνια: Μητέρα πάλεψε με λιοντάρι για να σώσει τον 5χρονο γιό της

Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιάζει απίστευτο αλλά είναι αληθινό. Μια μητέρα από την Καλιφόρνια πάλεψε και νίκησε ένα λιοντάρι όταν το είδε να επιτίθεται στον πεντάχρονο γιο της.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη σε ένα από τα πιο ακριβά προάστια του Λός Άντζελες, στο Καλαμπάσας, την Πέμπτη (26/8) όπως αποκάλυψε ο Πάτρικ Φόι, εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Άγριας Ζωής στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τον Guardian, το αγοράκι έπαιζε στην αυλή του σπιτιού όταν ένα βουνίσιο λιοντάρι βάρους 30 κιλών τρύπησε το φράκτη και άρπαξε το αγοράκι και το έσερνε για μεγάλη απόσταση, όταν η θαρραλέα μητέρα του που άκουσε τη φασαρία έσπευσε να το βοηθήσεις. «Χτύπησε το λιοντάρι με τα γυμνά της χέρια» μέχρις ότου αυτό αφήσει τον γιο της και τραπεί σε φυγή.

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου, με τραύματα στο λαιμό και τον αυχένα.

Όσο για το επικίνδυνο λιοντάρι εντοπίστηκε από τους δασοφύλακες, οι οποίοι έκριναν σκόπιμο να το πυροβολήσουν και σκοτώσουν όταν επιχείρησε να επιτεθεί και σε αυτούς.

Οι γονείς ειδοποίησαν το αρμόδιο τμήμα και ένοπλος αξιωματούχος του Τμήματος Αλιείας της Καλιφόρνια που έφτασε στην περιοχή εντόπισε το λιοντάρι και το σκότωσε.

CDFW has confirmed that a mountain lion shot and killed by a wildlife officer was the one responsible for injuring a five-year-old boy Thursday near Calabasas in Los Angeles County. The boy is in stable condition.

More: https://t.co/VGGzcRB3GB

— California Department of Fish and Wildlife (@CaliforniaDFW) August 28, 2021