Έκρηξη στην Καμπούλ: Τέσσερις Αμερικανοί πεζοναύτες νεκροί

Τέσσερις Αμερικανοί πεζοναύτες βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα των φονικών εκρήξεων έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ που σημειώθηκαν σήμερα Πέμπτη (26/8).

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, που επικαλείται πληροφορίες από τον Αμερικανό Πρέσβη στην Καμπούλ, από τις εκρήξεις έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερις Αμερικανοί πεζοναύτες.

Αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση που εξαπολύθηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι. «Επιβεβαιώνουμε ότι ένας αριθμός στρατιωτών σκοτώθηκε στην πολύπλοκη βομβιστική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ», τόνισε ο Κίρμπι σε ανακοίνωσή «Πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021