Έκρηξη στην Καμπούλ: Σε πάνω από 40 ανέρχονται οι νεκροί και σε σχεδόν 120 οι τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με τους New York Times.

Το ρωσικό πρακτορείο Sputnik επικαλούμενο μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, προσθέτοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Νωρίτερα, πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ήταν παιδιά, και για πολλούς φρουρούς των Ταλιμπάν που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπουλ.

Η στιγμή της έκρηξης

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan — EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021



Ένα νοσοκομείο Επειγόντων περιστατικών της Καμπούλ έκανε λόγο για 60 εισαχθέντες τραυματίες, ενώ 6 άτομα φέρονται να εξέπνευσαν κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής υπήρξε ένας από τους πρώτους καταγεγραμμένους τραυματίες

Όσον αφορά απώλειες από άλλες πλευρές, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας ανακοίνωσε πριν λίγο πως δεν υπάρχουν Ιταλοί νεκροί και τραυματίες. Η ρεπόρτερ των «Times» του Λονδίνου, Λαρίσα Μπράουν, ανέφερε πως δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι Βρετανοί νεκροί ή τραυματίες, ενώ απώλειες φαίνεται να μην υπήρξαν και στη γερμανική πλευρά, καθώς η Γερμανία ολοκλήρωσε την δική της επιχείρηση εκκένωσης λίγο νωρίτερα.

Απομάκρυνση τραυματιών από το αεροδρόμιο

Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης πλησίον του αεροδρομίου της Καμπούλ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν μεταξύ των θυμάτων ούτε «Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος».

Λίγο μετά την έκρηξη, ο Αφγανός ρεπόρτερ Μπιλάλ Σαρβαρί έκανε λόγο για δύο επιτιθέμενους, έναν βομβιστή αυτοκτονίας και έναν οπλίτη, ο οποίος άνοιξε πυρ λίγο μετά την έκρηξη, ενώ άλλες πηγές ανέφεραν και μια δεύτερη, μικρότερη έκρηξη που έλαβε χώρα λίγο έξω από το αεροδρόμιο και κοντά στο ξενοδοχείο Baron τις Καμπούλ.

Sewage canal where Afghans were vetted after their documents was packed with Afghans including women and children. A suicide attacker blew himself up in the middle of a large crowd. At least another attacker started shooting, multiple eye witnesses in the area&a friend tells me. pic.twitter.com/1MHuLOZnDl — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 26, 2021

Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν προ ολίγου από τον γραμματέα του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπυ, ο οποίος έκανε λόγο για μια «περίπλοκη επίθεση».

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Ο Κίρμπι επιβεβαίωσε πως Αμερικανοί συγκαταλέγονται ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες της επίθεσης. Αξιωματούχος των ΗΠΑ, που μίλησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters προ ολίγου, δήλωσε ότι περίπου 5 Αμερικανοί στρατιώτες υπέστησαν τραυματισμούς από την έκρηξη.

Υπήρχαν φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν όσους προσπαθούν να μεταβούν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ η Μ. Βρετανία, η Αυστραλία και η Ν. Ζηλανδία κάνουν λόγο για μια πιθανή «τρομοκρατική απειλή».

Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες των κυβερνήσεων των τεσσάρων χωρών προς τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Αφγανιστάν ήταν συγκεκριμένες. «Όσοι βρίσκεστε στην πύλη Άμπεϊ, στην Ανατολική ή τη Βόρεια πύλη του αεροδρομίου πρέπει να φύγετε αμέσως», έλεγε η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τους Αμερικανούς πολίτες, επικαλούμενη «απειλές για την ασφάλεια» τους. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συμβούλευσε τους πολίτες να πλησιάζουν το αεροδρόμιο, μόνον αν έχουν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες από κάποιον εκπρόσωπο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ώστε να το κάνουν.

Την Τετάρτη, το Υπουργείο Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας προειδοποίησε τους Βρετανούς πολίτες στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει η διαρκής και έντονη απειλή μιας τρομοκρατικής επίθεσης. Μην ταξιδεύετε προς το αεροδρόμιο “Χαμίντ Καρζάι” της Καμπούλ. Εάν βρισκόσαστε ήδη στην περιοχή, μεταβείτε προς μια άλλη, πιο ασφαλή και περιμένετε περαιτέρω οδηγίες. Εάν μπορείτε να φύγετε από το Αφγανιστάν με άλλο τρόπο, να το κάνετε άμεσα».

Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας της Μ. Βρετανίας, Μπεν Γουάλας, είχε δηλώσει πως οι Αφγανοί που θέλουν να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο «είναι καλύτερο να προσπαθήσουν να διασχίσουν τα σύνορα, παρά να περιμένουν τη βοήθεια της RAF». Σε μια ενημέρωση προς τους βουλευτές, ο Γουάλας τόνισε ότι μένουν λίγες κενές θέσεις στα βρετανικά διασωστικά αεροσκάφη, τα οποία έχουν απομακρύνει μέχρι στιγμής από το Αφγανιστάν περισσότερους από 11.000 ανθρώπους. Πηγές μέσα από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας εξήγησαν πως οι ανησυχίες αφορούν, πιο συγκεκριμένα, μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση εκ μέρους του Isis-K, μιας ομάδας σχετιζόμενης με το Ισλαμικό Κράτος.

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εξέδωσαν πανομοιότυπες ανακοινώσεις προς τους πολίτες τους, σύμφωνα με τις οποίες «Το “παράθυρο” για την απομάκρυνση ανθρώπων από το Αφγανιστάν κλείνει με μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλους όσους επιθυμούν να εκκενώσουν».

Το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε, σήμερα το πρωί, ότι η χώρα δεν θα δεχτεί άλλες αιτήσεις επανεγκατάστασης Αφγανών πολιτών στα εδάφη της.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Τετάρτη πως περίπου 1.500 Αμερικανοί βρίσκονται εν αναμονή της εκκένωσής τους από το Αφγανιστάν. Την Πέμπτη, οι ρυθμοί εκκένωσης πολιτών από το αεροδρόμιο εντάθηκαν, σε αντίθεση με την Τετάρτη, όπου σημειώθηκε μια κάποια αναχαίτιση.

Ο Μπλίνκεν τόνισε πως οι Ταλιμπάν έχουν δώσει διαβεβαιώσεις για την ασφαλή εκκένωση Αμερικανών, Αφγανών που «βρίσκονται σε κίνδυνο» και άλλων αλλοδαπών πολιτών, ακόμη και με το πέρας της προθεσμίας της 31ης Αυγούστου για την εκκένωση των αμερικανικών στρατευμάτων, που είχε συμφωνηθεί αρχικά μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και των Ταλιμπάν.

Παρά το γεγονός ότι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν διατείνονται δημόσια πως δεν θα επιτρέψουν μια παράταση της προθεσμίας, ο Μπλίνκεν σχολίασε ότι «[Οι Ταλιμπάν] έχουν ευθύνη και πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους, παρέχοντας ασφάλεια σε όσους θέλουν να φύγουν από τη χώρα».

Εντωμεταξύ, σύμμαχοι των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν όπως το Βέλγιο, η Τσεχία και η Πολωνία έχουν ολοκληρώσει τις δικές τους επιχειρήσεις εκκένωσης, ενώ άλλες συμμαχικές δυνάμεις εντατικοποιούν τους ρυθμούς των δικών τους επιχειρήσεων.

Ο Κλεμάν Μπον, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, δήλωσε πρόσφατα πως είναι «πιθανό» η Γαλλία να έχει ολοκληρώσει τις δικές τις επιχειρήσεις μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, σχολίασε μιλώντας στο γερμανικό Κοινοβούλιο: «Μας ήταν πάντοτε ξεκάθαρο ότι ολόκληρη η επιχείρηση εξαρτάται από την στάση του στρατιωτικά ισχυρότερου μέλους της συμμαχίας: των ΗΠΑ. Η Γερμανία θα συνεχίσει τη δική της επιχείρηση εκκένωσης, για όσο αυτό θα είναι δυνατό».

