Ιατροδικαστής επιβεβαίωσε πως ο θάνατος της 44χρονης ραδιοφωνικής παρουσιάστριας του BBC, Λίζα Σω, οφειλόταν σε επιπλοκές του εμβολίου της AstraZeneca.

Η Σω έφυγε από τη ζωή τον Μάιο, έχοντας προηγουμένως υποφέρει από έντονους πονοκεφάλους, οι οποίοι της παρουσιάστηκαν μια εβδομάδα μετά τον εμβολιασμό της με την πρώτη δόση του AstraZeneca. Η ιατροδικαστής Κάρεν Ντιλκς απεφάνθη πρόσφατα ότι η Σω είχε αναπτύξει θρομβώσεις στον εγκέφαλό της, οι οποίες τελικά στάθηκαν η αιτία του θανάτου της.

Σύμφωνα με την Ντιλκς, η κατά τα άλλα υγιής Σω παρουσίασε μια πολύ σπάνια μορφή θρομβοπενίας που μπορεί να προκληθεί από το εμβόλιο και η οποία οδηγεί σε οίδημα και αιμορραγία του εγκεφάλου.

Η πρώτη δόση του AstraZeneca είχε χορηγηθεί στην Σω στις 29 Απριλίου. Στις 13 Μαΐου, η παρουσιάστρια είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του βόρειου Ντάραμ, έχοντας υποφέρει από έντονους πονοκεφάλους για πολλές μέρες. Εκεί, η Σω υπεβλήθη σε εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε υποστεί θρόμβωση στον εγκέφαλό της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί εκτάκτως στην νευρολογική μονάδα του Βασιλικού Νοσοκομείου «Βικτώρια» στο Νιουκάσλ. Για μερικές μέρες, η Σω έλαβε φαρμακευτική αγωγή, με τη βοήθεια της οποίας η κατάστασή της βελτιώθηκε προσωρινά.

A radio presenter died due to complications from the AstraZeneca Covid-19 vaccine, a coroner has found.

Lisa Shaw, who worked for BBC Radio Newcastle, died in May after developing headaches a week after getting her first dose of the vaccine.

MORE ⬇️https://t.co/HJvjXZEV74

— ITV News Tyne Tees (@itvtynetees) August 26, 2021