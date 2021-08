Newsroom eleftherostypos.gr

Το διάσημο μωρό από το εξώφυλλο του δίσκου «Nevermind» των Νιρβάνα μηνύει 30 χρόνια μετά την μπάντα για «σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου».

Σ’ ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εξώφυλλα δίσκου της δεκαετίας του ’90, ο Σπένσερ Έλντεν εικονιζόταν σε βρεφική ηλικία, να κυνηγά ολόγυμνος ένα χαρτονόμισμα μέσα σε μια πισίνα. Ο δίσκος αυτός αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές και επιτυχημένες δουλειές των Νιρβάνα, έχοντας πουλήσει, μέχρι σήμερα, περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα.

Σήμερα, ο Σπένσερ Έλντεν, ο οποίος έχει πλέον κλείσει τα 30, ισχυρίζεται πως ούτε ο ίδιος και κυρίως ούτε οι νόμιμοι κηδεμόνες του υπέγραψαν ποτέ άδεια χρήσης οποιασδήποτε φωτογραφίας του Σπένσερ και «σίγουρα όχι εμπορικής παιδικής πορνογραφίας που να τον απεικονίζει». Για τον λόγο αυτό, ο νεαρός άνδρας αποφάσισε να μηνύσει τα εν ζωή μέλη των Νιρβάνα, όπως ο Dave Grohl και ο Krist Novoselic, κατηγορώντας τους ευθέως για πορνογραφία.

Στην μήνυση που κατέθεσε ο Έλντεν αναφέρεται πως όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση (το συγκρότημα, ο φωτογράφος και οι δισκογραφικές εταιρείες) «εμπορεύτηκαν σκόπιμα την εικόνα του Σπένσερ και εκμεταλλεύτηκαν την “σοκαριστική” της φύση για να προωθήσουν τους εαυτούς τους και το έργο τους σε βάρος του άνδρα».

Αξίζει να αναφερθεί πως, 5 χρόνια πριν, στην 25η επέτειο από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Nevermind», ο Σπένσερ Έλντεν είχε φωτογραφηθεί για λογαριασμό ενός αυστραλιανού περιοδικού, αναπαριστώντας την σκηνή από το εξώφυλλο του δίσκου σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο Έλντεν είχε βουτήξει ξανά σε πισίνα, αντιγράφοντας τη βρεφική του πόζα- αυτή τη φορά, βέβαια, φορώντας μαγιό.

Famous “Nirvana Baby” Recreates His Iconic Album Cover 25 Years Later as an Adult https://t.co/EwjR6ds1YT

— Tracy Frye Seymour (@TracyBeth87) November 18, 2019