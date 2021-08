Newsroom eleftherostypos.gr

Τομ Κρουζ: Χάρισε στιγμές ευτυχίας σε μία οικογένεια «πέφτοντας» από τον αέρα.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Τομ Κρουζ προσγειώθηκε στον κήπο μιας οικογένειας, στην κομητεία Ουόρικσιρ στην Αγγλία, επειδή το αεροδρόμιο της περιοχής στο Κόβεντρι ήταν κλειστό.

Ο Τομ Κρουζ, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Mission: Impossible», προσγειώθηκε στον κήπο της Άλισον Γουέμπ.

Σύμφωνα με το BBC, η οικογένεια, που ζει στο Μπάγκιντον του Ουόρικ, δεν γνώριζε εκ των προτέρων ότι ο Τομ Κρουζ ήταν στο ελικόπτερο και είχε ενημερωθεί μόνο ότι επέβαινε ένας ανώνυμος «VIP που είχε καθυστερήσει να φθάσει στον προορισμό του».

Ο σταρ του Χόλιγουντ δεν βιαζόταν πολύ με αποτέλεσμα να φωτογραφηθεί και να προσφέρει δωρεάν βόλτα με το ελικόπτερο στα παιδιά της Γουέμπ και του συντρόφου της.

Helicopter with Tom Cruise in lands in Warwickshire family’s garden and takes kids on a ride to say thank you 🚁 https://t.co/gNhhqfICmJ

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 23, 2021