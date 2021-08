Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και δεκάδες ακόμη αγνοούνται μετά τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που έπληξαν αιφνίδια το Τενεσί των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο.

Σε ορισμένες περιοχές του Τενεσί, όπως η πόλη ΜακΓιούεν, το νερό έφτασε το Σάββατο τα 43, 2 εκατοστά. Χιλιάδες άνθρωποι στην Κομητεία Χάμφρι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σχολεία μετατράπηκαν σε κέντρα συσπείρωσης των πληγέντων, ώστε να μπορέσουν να ξαναβρούν τους οικείους τους. Μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας έχει κινητοποιηθεί για την συλλογή αγαθών πρώτης ανάγκης, για όσους τα χρειάζονται.

Ομάδες διάσωσης αναζητούν περισσότερα από 50 άτομα, κυρίως σε περιοχές δυτικά του Νάσβιλ, της πρωτεύουσας του Τενεσί. Οι διασώστες πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα, αναζητώντας άτομα που πιθανώς βρήκαν καταφύγιο σε φιλικά ή και ξένα σπίτια. Έρευνα γίνεται, βέβαια, και στα ερείπια των κτισμάτων που καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις πλημμύρες.

Τα ονόματα των αγνοούμενων έχουν αναρτηθεί σε πίνακες των Κέντρων Εκτάκτου Ανάγκης της Πολιτείας, ενώ και στο Facebook, οι οικογένειες των αγνοούμενων έχουν δημιουργήσει μια ομάδα αναζήτησης των οικείων τους, φοβούμενοι τα χειρότερα.

«Η ανηψιά μου παρασύρθηκε από το νερό», έγραψε μια γυναίκα. «Η οικογένειά της την ψάχνει ακόμα. Μας είχαν πει ότι βρέθηκε, αλλά τελικά δεν ήταν αυτή».

«Εγώ και η οικογένειά μου ψάχνουμε την 6χρονη ξαδέρφη μας», έγραψε ένας άλλος χρήστης. «Οποιαδήποτε σχετική πληροφορία θα εκτιμηθεί».

Our hearts are heavy this morning. The loss of life in the counties to our west is not easy to deal with. As a team we have to get better at communicating risk. We will get better. We don’t know who will be the lead volunteer org, will let u know.

Photo by @stevesmith1043.

^wm pic.twitter.com/NcsHgnD3uI

— NashSevereWx (@NashSevereWx) August 22, 2021