Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Υπουργός Κρις Χίπκινς έδωσε αφορμή για αστεϊσμούς και άφθονο γέλιο στους Νεοζηλανδούς, των οποίων η χώρα πλήττεται από μια άνοδο των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Σε ενημέρωση που έλαβε χώρα την Κυριακή, ο Υπουργός Διαχείρισης του Κορονοϊού πληροφόρησε τους πολίτες για την άνοδο των κρουσμάτων και τους συμβούλευσε να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας όταν βγαίνουν έξω για να…«ανοίξουν τα πόδια τους». Ο Υπουργός ήθελε στην πραγματικότητα να πει «να τεντώσουν τα πόδια τους», έκφραση που χρησιμοποιούν οι Αγγλοσάξονες, όταν αναφέρονται στη σωματική άσκηση.

«Είναι πρόκληση για τους ανθρώπους των πυκνοκατοικημένων περιοχών το να βγουν έξω και να ανοίξουν τα πόδια τους, όταν περιστοιχίζονται από δεκάδες άλλους ανθρώπους», είπε, επί λέξει, ο Υπουργός.

Δίπλα στον Χίπκινς στεκόταν ο διευθύνων σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας της Νέας Ζηλανδίας, δρ. Άσλεϊ Μπλούμφιλντ. Στο βίντεο που έκανε τον γύρο των μέσων ενημέρωσης και των social media, μπορεί κανείς να δει τον, συνήθως συγκρατημένο δόκτορα Μπλούμφιλντ να χαμογελά πονηρά στο άκουσμα του «σαρδάμ» του Υπουργού.

Αυτή την στιγμή, η Νέα Ζηλανδία τελεί υπό γενικευμένο λοκντάουν, λόγω της έκρηξης των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα που σημειώνεται στη χώρα. Χιλιάδες Νεοζηλανδοί, περιορισμένοι στα σπίτια τους, παρακολούθησαν την ενημέρωση του Υπουργού Χίπκινς και, φυσικά, δεν έχασαν την ευκαιρία να διακωμωδήσουν το περιστατικό.

Μέσα σε λίγες ώρες, στο Twitter της Νέας Ζηλανδίας έγινε κορυφαίο το hashtag #spreadyourlegs («ανοίξτε τα πόδια σας») και οι Νεοζηλανδοί πλημμύρισαν την πλατφόρμα με tweets, μέσω των οποίων παρακινούν τους συμπολίτες τους να «ανοίξουν τα πόδια τους και να σώσουν ζωές».

Just out here listening to my government pic.twitter.com/jhdaNF5B77 — Mr Ma’i Suka (@patityrell) August 22, 2021

«Είμαι έξω και υπακούω στις οδηγίες της κυβέρνησης», λέει ένας Νεοζηλανδός.

«Άνθρωποι από την περιοχή της Αοτεραόα ακολουθούν τις ιατρικές οδηγίες της κυβέρνησης», λέει η λεζάντα του συγκεκριμένου tweet.

ΠΗΓΗ: The Guardian

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter