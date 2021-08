Newsroom eleftherostypos.gr

Αφγανιστάν: Ένας Αμερικανός αεροπόρος έδωσε στο παιδί τη στολή του για να ζεσταθεί ενώ το αγόρι κοιμόταν.

Μια φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τι συνέβη στη συνέχεια…

Η χειρονομία προκάλεσε επαίνους από στρατιωτικούς ηγέτες και υπογράμμισε τα διακυβεύματα των προσπαθειών εκκένωσης της Καμπούλ.

«Η γενναιότητα και η προσαρμοστικότητα που επέδειξαν οι Total Force Mobility Airmen τις τελευταίες ημέρες προκαλεί δέος», έγραψε στο Twitter ο στρατηγός Jacqueline D. Van Ovost, διοικητής της Command Mobility Command.

«Είμαι εντυπωσιασμένος από το θαρραλέο, ικανό πνεύμα και περήφανος που υπηρετώ δίπλα τους», έγραψε το Ovost. «Προβολή αποφασιστικής δύναμης & παράδοση ελπίδας … Πάντα! #ProudtoBe».

The bravery & adaptability displayed by Total Force Mobility Airmen over the past few days is awe-inspiring.

I’m impressed by the courageous, can-do spirit & proud to serve alongside them as we live our vision – Projecting Decisive Strength & Delivering Hope…Always! #ProudtoBe pic.twitter.com/LOiEpNOq3I

— Gen. Jacqueline Van Ovost (@amccommander) August 18, 2021