Αφγανιστάν: Βίντεο σοκ με την εν ψυχρώ εκτέλεση στρατηγού από τους Ταλιμπάν

Newsroom eleftherostypos.gr

Ενα σοκαριστικό βίντεο έχει βγει στη δημοσιότητα όπου καταγράφεται η live εκτέλεση του στρατηγού Χατζί Μουλάχ Ακχαζάι σε επαρχία του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν.

Στα πλάνα που έρχονται στη δημοσιότητα, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην επαρχία Μπαγίς στα βόρεια του Αφγανιστάν είναι γονατιστός με καλυμμένα τα μάτια και δεμένα πισθάγκωνα τα χέρια.

Μαχητές των Ταλιμπάν συζητούν πίσω του ενώ τον αναγκάζουν να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και μετά τον γαζώνουν με αυτόματα όπλα. Φέρεται ο διοικητής της επαρχίας της Μπαγίς να έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν όταν αυτοί κατέλαβαν την περιοχή κοντά στα σύνορα με το Τουρκμενιστάν.

His name is Haji Mullah Achakzai. He was Badgis Province National Security Chef.he was brutally murdered by #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/SZhazrkyIP

— Naina Yadav (@NAINAYADAV_06) August 20, 2021