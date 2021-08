Newsroom eleftherostypos.gr

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Ζάκι Ανγουαρί βρήκε τραγικό θάνατο, όταν προσπάθησε να κρεμαστεί από το αμερικανικό αεροσκάφος που μετέφερε εκατοντάδες συμπολίτες του εκτός του Αφγανιστάν.

Γνωστές είναι πλέον οι χαοτικές σκηνές που εξελίχθηκαν στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ τη Δευτέρα, όταν η πόλη έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν. Εκατοντάδες Αφγανοί, πολλοί χωρίς διαβατήριο, έσπευσαν στο αεροδρόμιο με την ελπίδα πως θα μπορέσουν να διαφύγουν από τη χώρα πάνω στο Boeing C-17 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο τελικά μετέφερε περίπου 640 ανθρώπους- 5 φορές περισσότερους από το συνιστάμενο φορτίο του.

Λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους, τον γύρο των ΜΜΕ έκαναν συγκλονιστικές εικόνες Αφγανών που προσπάθησαν ως την τελευταία στιγμή να γλιτώσουν, κρεμάμενοι από το εξωτερικό του αεροπλάνου. Λόγω της ριψοκίνδυνης αυτής απόπειρας, τη ζωή τους έχασαν (τουλάχιστον) δύο άνθρωποι.

Ο ένας από αυτούς, όπως έγινε αργότερα γνωστό, ήταν ο 19χρονος Ζάκι Ανγουαρί, ποδοσφαιριστής της Εθνικής Νέων του Αφγανιστάν. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από το αφγανικό πρακτορείο ειδήσεων, Ariana News.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu

— Ariana News (@ArianaNews_) August 19, 2021