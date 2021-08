Newsroom eleftherostypos.gr

Μήνυση κατά του Μπομπ Ντίλαν κατέθεσε μια γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι ο τραγουδοποιός την κακοποίησε σεξουαλικά όταν εκείνη ήταν μόλις 12 ετών.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο Ντίλαν «εκμεταλλεύτηκε το στάτους του ως μουσικού για να να την προσεγγίσει, δίνοντάς της αλκοόλ και ναρκωτικά και κακοποιώντας την σεξουαλικά πολλαπλές φορές», υπό την απειλή της σωματικής βίας. Τα περιστατικά φέρονται να έλαβαν χώρα στο ξενοδοχείο «Chelsea Hotel» της Νέας Υόρκης.

Ένας εκπρόσωπος του Μπομπ Ντίλαν, μιλώντας στο BBC είπε ότι «οι ισχυρισμοί της 56χρονης είναι αναληθείς και θα διαψευσθούν σθεναρά».

Ο 80χρονος, πλέον, Νομπελίστας καλλιτέχνης, κατηγορείται για επίθεση, βιαιοπραγία, παράνομη κράτηση και πρόκληση ψυχικής οδύνης.

Η κατήγορος, πλέον 68 ετών, ζει σήμερα στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ και έχει γίνει γνωστή στη δημοσιότητα, μέχρι στιγμής, μόνο με τα αρχικά της: JC. Η γυναίκα έχει δηλώσει δημόσια πως ο τραγουδιστής της προκάλεσε «δριμύτατη ψυχική οδύνη και συναισθηματικό τραύμα» και πως σκοπεύει να ζητήσει δίκη, με την αξίωση αποζημίωσης που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Στα χέρια του καλλιτέχνη, η γυναίκα υποστηρίζει πως βίωσε «δυσφορία, πόνο, αγωνία, εξευτελισμό» και πως υπέστη ακόμη και οικονομική ζημία. Οι «παράνομες» και «παραβιαστικές» πράξεις στις οποίες φέρεται να προέβη ο σταρ εναντίον της φαίνεται πως ήταν κατά βάση σεξουαλικής φύσης και να διεξήχθησαν, όλες, χωρίς την συναίνεση της -ούτως ή άλλως, τότε ανήλικης- «JC».

Τα νομικά έγγραφα της υπόθεσης της JC κατατέθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, μόλις μια μέρα πριν κλείσει το «παραθυράκι» στην νομοθεσία της Νέας Υόρκης, που επέτρεπε το άνοιγμα υποθέσεων παιδικής κακοποίησης που έχουν συμβεί στο μακρινό παρελθόν.

Ο Μπομπ Ντίλαν αποτελεί έναν καλλιτέχνη με καριέρα διάρκειας 6 και πλέον δεκαετιών. Το 1965, ο Ντίλαν ήταν ήδη ένας τραγουδοποιός με διεθνή αναγνώριση. Τα πιο γνωστά του κομμάτια, μέχρι σήμερα, είναι το «Blowin’ In The Wind» (1963) και το «The Times They Are a-Changin’» (1964). Ως τώρα, έχουν πουληθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερα από 125 εκατ. αντίτυπα δίσκων του.

Το 2016, ο Ντίλαν, ήδη νικητής των βραβείων Oscar και Grammy, έλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, γενόμενος ο πρώτος τραγουδοποιός που τιμήθηκε ποτέ με τη συγκεκριμένη διάκριση. Το 2012, ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, είχε τιμήσει τον Μπομπ Ντίλαν με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας.

ΠΗΓΗ: BBC

