Ένα πρωτότυπο στρατιωτικό αεροσκάφος μεταφοράς Ilyushin Il -112V με τρία άτομα συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης στην περιοχή της Μόσχας την Τρίτη, δήλωσε ο κατασκευαστής του United Aircraft Corporation.

Δεν ήταν σαφές από την ανακοίνωση της εταιρείας εάν υπήρξαν θύματα στο δυστύχημα. Ωστόσο, το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή λέγοντας ότι το πλήρωμα πιστεύεται ότι πέθανε.

Ένα βίντεο από τη συντριβή που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε το αεροπλάνο να πετάει σε χαμηλό υψόμετρο με ένα από τα φτερά του να έχει πάρει φωτιά, πριν κάνει απότομη στροφή και πέσει κατακόρυφα στο έδαφος.

18+ Exclusive footage of the Il-112V newest aircraft crash in #Moscow today.

The fate of the 3 pilots on board is unknown. #Russia pic.twitter.com/qIkZC8or5h

— Jora (@TheScarmind) August 17, 2021