Αφγανιστάν: Σοκάρει η μαρτυρία μίας Αφγανής φοιτήτριας, της οποίας ο κόσμος καταρρέει , λόγω της επανόδου των Ταλιμπάν, την δημοσιοποίησε ο Guardian.

«Νωρίς το πρωί της Κυριακής πήγαινα στο πανεπιστήμιο για ένα μάθημα όταν μια ομάδα γυναικών έφυγε τρέχοντας από τον γυναικείο κοιτώνα. Ρώτησα τι είχε συμβεί και ένας από αυτούς μου είπε ότι η αστυνομία τους έδιωξε επειδή οι Ταλιμπάν είχαν φτάσει στην Καμπούλ και θα χτυπήσουν όσες γυναίκες δεν φορούν μπούρκα.

Όλες θέλαμε να γυρίσουμε σπίτι, αλλά δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι οδηγοί δεν μας άφηναν να μπούμε στα αυτοκίνητά τους γιατί δεν ήθελαν να αναλάβουν την ευθύνη για τη μεταφορά μιας γυναίκας.

Εν τω μεταξύ, οι άντρες που στέκονταν γύρω από εμάς, γέλαγαν και έκαναν αστεία με τον φόβο μας. «Πήγαινε και φόρεσε τη μπούρκα», φώναξε ο ένας. «Είναι οι τελευταίες σας μέρες που βρίσκεστε στους δρόμους», είπε ένας άλλος. «Θα παντρευτώ τέσσερις από εσάς σε μια μέρα», είπε ένας τρίτος.

Ενώ τα κυβερνητικά γραφεία άρχισαν να κλείνουν, η αδερφή μου έτρεξε για αρκετά χιλιόμετρα ώστε να επιστρέψει σπίτι. «Έκλεισα τον υπολογιστή, έφυγα από το γραφείο μου με δάκρυα και είπα αντίο στους συναδέλφους μου. Ήξερα ότι ήταν η τελευταία μέρα της δουλειάς μου».

Έχω σχεδόν πάρει πτυχία ταυτόχρονα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στο Αφγανιστάν. Έπρεπε να είχα αποφοιτήσει τον Νοέμβριο από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Αφγανιστάν και το Πανεπιστήμιο της Καμπούλ, αλλά σήμερα το πρωί όλα άλλαξαν μπροστά στα μάτια μου.

Δούλεψα τόσες μέρες και νύχτες για να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, και σήμερα το πρωί όταν έφτασα στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάναμε με τις αδελφές μου ήταν να κρύψουμε τις ταυτότητες, τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά μας. Ήταν καταστροφικό. Γιατί να κρύψουμε τα πράγματα για τα οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι; Στο Αφγανιστάν τώρα δεν επιτρέπεται να είμαστε γνωστοί ως αυτές που είμαστε.



Ως γυναίκα, νιώθω ότι είμαι το θύμα αυτού του πολιτικού πολέμου που ξεκίνησαν οι άντρες. Ένιωσα ότι δεν μπορώ πια να γελάω δυνατά, δεν μπορώ πια να ακούω τα αγαπημένα μου τραγούδια, δεν μπορώ πια να συναντήσω τους φίλους μου στο αγαπημένο μας καφενείο, δεν μπορώ πλέον να φορέσω το αγαπημένο μου κίτρινο φόρεμα ή το ροζ κραγιόν. Και δεν μπορώ πια να πάω στη δουλειά μου ή να πάρω το πτυχίο του πανεπιστημίου.



Μου άρεσε να φτιάχνω τα νύχια μου. Σήμερα, καθώς πήγαινα σπίτι, έριξα μια ματιά στο σαλόνι ομορφιάς όπου πήγαινα για μανικιούρ. Το μπροστινό μέρος του καταστήματος, το οποίο ήταν διακοσμημένο με όμορφες εικόνες κοριτσιών, είχε ασβεστωθεί.

Το μόνο που μπορούσα να δω γύρω μου ήταν τα φοβισμένα πρόσωπα γυναικών και τα άσχημα πρόσωπα των ανδρών που μισούν τις γυναίκες, που δεν τους αρέσει να εκπαιδεύονται, να εργάζονται και να έχουν ελευθερία. Αντί να σταθούν στο πλευρό μας, στέκονται στο πλευρό των Ταλιμπάν και τους δίνουν ακόμη περισσότερη δύναμη.

Οι Αφγανές θυσιάστηκαν για τη μικρή ελευθερία που είχαν. Ως ορφανή έπλεξα χαλιά για να καταφέρω να σπουδάσω. Αντιμετώπισα πολλές οικονομικές προκλήσεις, αλλά είχα πολλά σχέδια για το μέλλον μου. Δεν περίμενα να καταλήξουν όλα έτσι.



Τώρα φαίνεται ότι πρέπει να κάψω όλα όσα πέτυχα σε 24 χρόνια της ζωής μου. Η κατοχή οποιασδήποτε ταυτότητας ή βραβείου από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο είναι επικίνδυνη τώρα. Ακόμα και αν τα κρατήσουμε, δεν είμαστε σε θέση να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν υπάρχουν δουλειές για εμάς στο Αφγανιστάν».

Αφγανιστάν: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει ανθρώπους να πέφτουν από αεροπλάνο που απογειώνεται

»Σκηνές χάους εκτυλίσσονται τις τελευταίες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, καθώς πλήθος Αφγανών τρέπεται σε φυγή και ενώ η πλειοψηφία των δυτικών διπλωματών έχει εγκαταλείψει ήδη την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το πρακτορείο Asvaka και φέρεται να δείχνει ανθρώπους να πέφτουν στο κενό από ένα αεροπλάνο που αναχωρεί από την Καμπούλ. Το πρακτορείο κάνει λόγο για δύο άτομα που πέφτουν από το αεροσκάφος καθώς αυτό κερδίζει ύψος, ωστόσο η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people’s homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Insane. Don’t have any other words. The Kabul Airport. pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τρία άτομα σκοτώθηκαν από πυρά στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της Καμπούλ. Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες που υποστηρίζουν ότι είδαν αιματοβαμμένα σώματα να κείτονται στο έδαφος.

Το ρεπορτάζ δεν προσδιορίζει από πού προήλθαν οι πυροβολισμοί, με τους αξιωματούχους της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ να μην προβαίνουν σε κάποιο σχόλιο.

Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανεβάζει τον τραγικό απολογισμό σε πέντε θανάτους ανθρώπων – μεταξύ των οποίων κι ένα μικρό κορίτσι- οι οποίοι ποδοπατήθηκαν, ενώ πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Αμερικανοί στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα

Μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στο ταρμάκ του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, επιβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι αμερικανοί Πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορσμένοι από τους αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Χιλιάδες Αφγανοί έχουν συρρεύσει στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν κατέλαβαν χθες Κυριακή το μεγαλύτερο μέρος της Καμπούλ. Σχεδόν 6.000 αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φρουρούν το αεροδρόμιο μέσω του οποίου απομακρύνονται από το Αφγανιστάν μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών και πολίτες διαφόρων χωρών, καθώς και αφγανοί εργαζόμενοι σε ξένες πρεσβείες.

BREAKING: Reports of several Afghan civilians dead after #US soldiers fired shots in Kabul Airport as people stormed the tarmac while US and other foreign missions tried to evacuate their diplomats. #Afganistan #Taliban pic.twitter.com/QyVgxURk3T — Arwa Ibrahim (@arwaib) August 16, 2021

Την πληροφορία ότι οι αμερικανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ μετέδωσε νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας αυτός.

