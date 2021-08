Newsroom eleftherostypos.gr

Οι Ταλιμπάν απέκτησαν τον έλεγχο του Προεδρικού Μεγάρου στο Αφγανιστάν.

Τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου του Αφγανιστάν πήραν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ το βράδυ της Κυριακής (15/8) μετά τη φυγή του προέδρου της χώρας Ασράφ Γάνι προς το Τατζικιστάν. Το Al Jazeera, μετέδωσε τις πρώτες εικόνες με τους ηγέτες της ισλαμιστικής οργάνωσης μέσα στο Μέγαρο.

Αυτό δήλωσαν νωρίτερα δύο ανώτεροι διοικητές των Ταλιμπάν, που βρίσκονται πλέον στην Καμπούλ.

Και ενώ μέχρι στιγμής η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αφγανική κυβέρνηση στα social media διακινείται ένα βίντεο με την αναφορά ότι πρόκειται για τις πρώτες εικόνες που δείχνουν τους Ταλιμπάν εντός του Προεδρικού Μεγάρου, στην Καμπούλ.

Country is now fully under militant group control. Afghan President fled, army collapsed, US evacuating: pic.twitter.com/ANQue1ooJx

Ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος δέχεται σφοδρή κριτική καθώς στην ουσία δεν προέβαλε καμία αντίσταση στους ισλαμιστές με δήλωση Τύπου που αναρτήθηκε στο Facebook, δηλώνει ότι έφυγε από τη χώρα για να μην υπάρξει αιματοχυσία και υποστηρίζει ότι αν έμενε χιλιάδες πολίτες θα είχαν σκοτωθεί και η πόλη της Καμπούλ θα είχε καταστραφεί.

«Οι Ταλιμπάν κέρδισαν, και είναι τώρα υπεύθυνοι για την τιμή και την προστασία των Αφγανών», αναφέρει στο μήνυμα του. Οι Ταλιμπάν που ουσιαστικά έχουν πλέον υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη τη χώρα δηλώνουν πως πλέον το Αφγανιστάν θα μετονομαστεί σε Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν.

«Στο όνομα του Αλλάχ, ο πιο ελεήμων, ο πιο ελεήμων Αγαπητοί συμπατριώτες!

Σήμερα, βρέθηκα μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή. Έπρεπε να σταθώ απέναντι στους ένοπλους Ταλιμπάν που ήθελαν να μπουν στο παλάτι ή να φύγω από την αγαπημένη χώρα στην οποία αφιέρωσα τη ζωή μου για την προστασία της τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αν όμως γινόταν αυτό, θα υπήρχαν αμέτρητοι συμπατριώτες μου μάρτρες και η Καμπούλ θα καταστρεφόταν. Οι Ταλιμπάν αποφάσισαν να με απομακρύνουν, είναι εδώ για να επιτεθούν σε όλη την Καμπούλ και στους κατοίκους της.

Για να αποφύγω την αιματοχυσία, σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο να φύγω.

Οι Ταλιμπάν έχουν κερδίσει με σπαθιά και όπλα και τώρα είναι υπεύθυνοι για την προστασία της τιμής της χώρας. Δεν κέρδισαν νόμιμα. Τώρα αντιμετωπίζουν μια νέα ιστορική δοκιμασία. είτε θα προστατεύσουν το όνομα και την τιμή του Αφγανιστάν είτε θα δώσουν προτεραιότητα αλλού. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται και ανησυχούν για το μέλλον.

Είναι απαραίτητο οι Ταλιμπάν να διαβεβαιώσουν όλο τον κόσμο και τις γυναίκες ότι θα διατηρήσουν την νομιμότητα και την ειρήνη. Να παρουσιάσουν ένα συγκκεριμένο σχέδιο και να το μοιράσουν με τους ποολίτες.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ το έθνος μου. Έχουμε να πούμε ακόμα πολλά για το μέλλον του τόπου.

Ζήτω το Αφγανιστάν»

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν διατηρεί πρεσβεία, προξενείο ή άλλη διπλωματική αποστολή στην Καμπούλ του Αφγανιστάν. Οι πρώτοι που ξεκίνησαν να εκκενώνουν την πρεσβεία τους στην Καμπούλ ήταν οι Αμερικανοί.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός στρατός ξεκίνησε να αποστέλλει μεταγωγικά αεροσκάφη A400M στην Καμπούλ με 30 αλεξιπτωτιστές σε καθένα εξ αυτών, στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης του προσωπικού της πρεσβείας και των Αφγανών βοηθών τους. H εφημερίδα Bild am Sonntag σημειώνει ότι τα αεροσκάφη θα μεταφερθούν σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, πιθανόν στην πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν Τασκένδη για τη μετέπειτα πραγματοποίηση πτήσεων τσάρτερ.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως μια αποστολή για την επιχείρηση εκκένωσης προετοιμαζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω το δημοσίευμα. Μετά τις 15:30, επιβεβαιώθηκε από τις γερμανικές Αρχές ότι η Γερμανία έκλεισε την πρεσβεία της στην Καμπούλ.

«Η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται δραματικά. Η γερμανική πρεσβεία στην Καμπούλ έκλεισε από τις 15 Αυγούστου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στον ιστότοπό του. Το γερμανικό ΥΠΕΞ καλεί εκ νέου τους Γερμανούς υπηκόους να φύγουν από το Αφγανιστάν.

Το προσωπικό της ιταλικής πρεσβείας στην Καμπούλ θα επιστρέψει στη Ρώμη σήμερα, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Καμπούλ στις 21.30 τοπική ώρα, ανέφερε μια εκπρόσωπος τύπου, προσθέτοντας πως τα περισσότερα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας εγκατέλειψαν το κτίριο χθες και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο.

Η εκπρόσωπος τύπου απέφυγε να πει εάν ο πρέσβης θα βρίσκεται μεταξύ όσων θα φύγουν στην αποψινή πτήση και είπε πως είναι πρόωρο να πει ότι η Ιταλία έχει κλείσει την πρεσβεία της.

Την ίδια ώρα, το προσωπικό της πρεσβείας της Σουηδίας στην αφγανική πρωτεύουσα θα φύγει αμέσως και η επιχείρηση εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε.

«Όλο το προσωπικό θα έχει φύγει έως αύριο», είπε η Λίντε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

«Η σουηδική αρχή Μετανάστευσης εργάζεται για να φέρει πίσω τους ντόπιους εργαζόμενους».

Στο μεταξύ, η επέλαση των Ταλιμπάν οδήγησε το Λονδίνο να ανακοινώσει την Πέμπτη την αποστολή εντός των επόμενων ημερών περίπου 600 στρατιωτικών για την απομάκρυνση των Βρετανών υπηκόων από τη χώρα.

Σύμφωνα με τους Sunday Times, που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, η Βρετανία σκοπεύει να μεταφέρει εκτός της Καμπούλ τον πρέσβη της Λόρι Μπρίστοου και όλο το προσωπικό, χωρίς να διατηρήσει διπλωματική παρουσία στην αφγανική πρωτεύουσα. «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι οι Ταλιμπάν θα σεβαστούν τις εγγυήσεις» που έδωσαν, εξηγεί μια πηγή.

Αξιωματούχος του NATO δήλωσε πάντως στο Reuters ότι το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τη διπλωματική παρουσία του στην Καμπούλ και θα βοηθήσει προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης.

«Το ΝΑΤΟ αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν», είπε ο αξιωματούχος. «Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας και θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε όπως πρέπει. Στηρίζουμε τις προσπάθειες των Αφγανών να βρουν μια πολιτική λύση στη σύρραξη, που είναι τώρα περισσότερο από ποτέ επείγουσα» προσέθεσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ, υποστήριζε ότι η πρωτεύουσα Καμπούλ δεν θα δεχθεί επίθεση.

«Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου», είπε ο Αφγανός υπουργός Εσωτερικών.

«Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο».

The Taliban race closer to a complete military takeover of Afghanistan after capturing more major cities, leaving only the isolated capital Kabul for them to conquer https://t.co/mXdrJ2qCLO pic.twitter.com/9cVxIhQVWm

— AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021