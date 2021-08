«Οι πρώτες επεμβάσεις, που έκαναν τόσο επαγγελματίες διασώστες όσο και πολίτες, επέτρεψαν να ανασυρθούν πολλοί ζωντανοί από τα συντρίμμια», τόνισαν.

Στα λιγοστά νοσοκομεία στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό τα τμήματα επειγόντων περιστατικών κατακλύστηκαν από τραυματίες.

Χθες το απόγευμα ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας Τζέρι Τσάντλερ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τρία κέντρα υγείας, στις κοινότητες Πεστέλ, Κορέιγ και Ροζό, υπέστησαν κορεσμό.

Ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί, ο οποίος επιθεώρησε κατά τη διάρκεια πτήσης με ελικόπτερο τις πληγείσες περιοχές, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για έναν μήνα στις τέσσερις περιφέρειες που χτυπήθηκαν περισσότερο από την καταστροφή.

Προσωπικό και φάρμακα ήδη στάλθηκαν από το υπουργείο Υγείας προς τη νοτιοδυτική χερσόνησο, όμως ο εφοδιασμός στις πληγείσες περιοχές, που επείγει, τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανασφάλειας στην Αϊτή εδώ και μήνες.

Για δύο χιλιόμετρα, ο μοναδικός δρόμος που συνδέει την πρωτεύουσα με το νότιο τμήμα της χώρας περνάει από το πάμφτωχο προάστιο Μαρτισάν, το οποίο βρίσκεται εξ ολοκλήρου από τις αρχές του Ιουνίου υπό τον έλεγχο βαριά οπλισμένων συμμοριών, που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία.

«Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε πρόβλημα στο Μαρτισάν. Αποφασίσαμε να ανοίξει αυτός ο δρόμος, πρέπει να μπορέσει να περάσει η βοήθεια», είπε ο κ. Ανρί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ.

Praying and extremely concerned for Haiti right now. The 2010 earthquake was a 7.0 and took the lives of over 200,000 Haitians. Today's earthquake was a 7.2. https://t.co/ydMjt8nCvI

— Change is now (@Do_good2020) August 14, 2021