Φονικός σεισμός στην Αϊτή: Πάνω από 300 νεκροί - Εικόνες καταστροφής

Σεισμός στην Αϊτή: Ο σεισμός 7,2 βαθμών ο οποίος έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής το πρωί του Σαββάτου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 300 ανθρώπους, ανακοίνωσε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, ο Τζέρι Τσάντλερ.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 227 νεκρούς. Πάντα σύμφωνα με την αϊτινή Πολιτική Προστασία, άλλοι τουλάχιστον 1.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο μεταξύ μετασεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή της Αϊτής αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), ανέφερε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ο μετασεισμός είχε εστιακό βάθος 8 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής Αριέλ Ανρί κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα.

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Σε βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, ντόπιοι καταγράφουν τα συντρίμμια διαφόρων κτιρίων, μεταξύ αυτών μιας εκκλησίας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μια λειτουργία σήμερα το πρωί, στην κοινότητα Λες Ανγκλές.

Η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου έχει ακόμη ζωντανές τις μνήμες από τον σεισμό της 12ης Ιανουαρίου του 2010, που κατέστρεψε την πρωτεύουσα και άλλες επαρχιακές πόλεις. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300.000 είχαν τραυματιστεί.

«Όλοι έχουν πραγματικά φοβηθεί. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είχαμε έναν τόσο μεγάλο σεισμό», δήλωσε ο Ντάνιελ Ρος, ένας κάτοικος του Γκουαντανάμο στην Κούβα, προσθέτοντας πως το σπίτι του έμεινε ακέραιο, όμως τα έπιπλα ταρακουνήθηκαν.

