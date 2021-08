Σεισμός στην Αϊτή: Νεκροί και τραυματίες από τα τρομακτικά 7,2 Ρίχτερ

Newsroom eleftherostypos.gr

Σεισμός: Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε σήμερα την Αϊτή, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Ο σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών που συγκλόνισε την Αϊτή σήμερα το πρωί προκάλεσε “πολλές” ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες ζημιές στις νότιες περιοχές της χώρας της Καραϊβικής, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί μέσω Twitter.

«Απευθύνω έκκληση για πνεύμα αλληλεγγύης και δέσμευσης όλων των Αϊτινών, προκειμένου να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δραματική κατάσταση», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν νεκροί, το επιβεβαιώνω, όμως δεν έχω ακόμη τον ακριβή απολογισμό», επιβεβαίωσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας πως ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί μεταβαίνει προς το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων στο Πορτ-ο Πρενς.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af — Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) August 14, 2021

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καραϊβική, ενώ κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν μακριά από τα σπίτια τους με τον φόβο ότι κτίρια πιθανόν θα κατέρρεαν.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι ήρε την προειδοποίηση που είχε εκδώσει νωρίτερα διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

VIDEOS COMING OUT OF PESTEL HAITI, after the 7.2 earthquake of this morning. #HELPHAITI pic.twitter.com/5r1BL1twVQ — Laurent Lamothe (@LaurentLamothe) August 14, 2021

Σε βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, ντόπιοι καταγράφουν τα συντρίμμια διαφόρων κτιρίων, μεταξύ αυτών μιας εκκλησίας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μια λειτουργία σήμερα το πρωί, στην κοινότητα Λες Ανγκλές.

Η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου έχει ακόμη ζωντανές τις μνήμες από τον σεισμό της 12ης Ιανουαρίου του 2010, που κατέστρεψε την πρωτεύουσα και άλλες επαρχιακές πόλεις. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300.000 είχαν τραυματιστεί.

«Όλοι έχουν πραγματικά φοβηθεί. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είχαμε έναν τόσο μεγάλο σεισμό», δήλωσε ο Ντάνιελ Ρος, ένας κάτοικος του Γκουαντανάμο στην Κούβα, προσθέτοντας πως το σπίτι του έμεινε ακέραιο, όμως τα έπιπλα ταρακουνήθηκαν.

Diferentes medios dan cuenta que la magnitud del #terremotoenhaiti es de 7.2 o 7.3. pic.twitter.com/Fvkika4mH5 — Thony Genao V. (@thonygenao) August 14, 2021

Οι κουβανικές αρχές λένε ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για υλικές ζημιές, θανάτους ή τραυματισμούς.

Στην Τζαμάικα, ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός.

Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έκανε λόγο για μια σεισμική δόνηση στην περιοχή, μεγέθους 7,6 βαθμών, ενώ το σεισμολογικό κέντρο της Κούβας ανέφερε πως κατέγραψε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς.

Praying and extremely concerned for Haiti right now. The 2010 earthquake was a 7.0 and took the lives of over 200,000 Haitians. Today's earthquake was a 7.2. https://t.co/ydMjt8nCvI — Change is now (@Do_good2020) August 14, 2021

Pido a Dios su protección para todas las personas que hoy han quedado devastadas con el terremoto en Haití 🇭🇹 y peor aún cuando este país no se recompone del asesinato de su presidente. #TerremotoEnHaiti #Haiti pic.twitter.com/wCJvCpy0Km — Gilberto Valdez (@gvaldezrd) August 14, 2021

Dios mío no lo puedo creer, un país que aún no se recompone de tantas tragedias y ahora esto 😭 #TerremotoEnHaiti pic.twitter.com/EJa6DyCFPr — Vicente Méndez  (@VicenteMendez28) August 14, 2021

Este sismo que hoy sufrió Haiti, nos hace volver a poner la solidaridad que siempre ha tenido el pueblo Dominicano para con esta nación. #TerremotoEnHaiti #Haiti pic.twitter.com/19X463yAHr — Gilberto Valdez (@gvaldezrd) August 14, 2021

Otra vez TERREMOTO EN HAITÍ. Prensa local: Cientos de víctimas bajo los escombros.#Haiti #terremotoenhaiti pic.twitter.com/44rxbsFm2A — deaquisoytv (@deaquisoytv) August 14, 2021

