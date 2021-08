Αϊτή: Συναγερμός για τσουνάμι μετά τον σεισμό των 7,2 βαθμών

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός για τσουνάμι εκδόθηκε σήμερα μετά τον σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών που σημειώθηκε στην Αϊτή, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση άνω των 160 χλμ νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς, σύμφωνα με το USGS.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο σύνολο της χώρας και υλικές ζημιές έχουν ήδη καταγραφεί στις πόλεις Ζέρεμι και Κάυ, σύμφωνα με τις φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων στη νοτιοδυτική χερσόνησο της νήσου.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv

— Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021