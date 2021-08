Newsroom eleftherostypos.gr

Τίποτα δεν μοιάζει να είναι σε θέση να σταματήσει στο Αφγανιστάν την επέλαση των Ταλιμπάν, οι οποίοι καταλαμβάνουν τη μια σημαντική επαρχιακή πρωτεύουσα μετά την άλλη. Ελέγχουν πλέον την Κανταχάρ, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, ενώ τις τελευταίες ώρες κατέλαβαν τις πόλεις Χεράτ και Γκάσνι, η οποία βρίσκεται μόλις 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Καμπούλ. Τα κυβερνητικά στρατεύματα ελέγχουν την πρωτεύουσα Καμπούλ και λίγες άλλες περιοχές.

Η θέση του προέδρου της χώρας Ασράφ Γκάνι είναι εξαιρετικά δύσκολη, εκτιμά ο Σεθ Τζόουνς αντιπρόεδρος του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσιγκτον: «Υπάρχει μια μεγάλη κρίση νομιμότητας εντός της αφγανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Ασράφ Γκάνι βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια πολλών σημαντικών πόλεων της χώρας. Η υποστήριξη στο πρόσωπό του φθίνει στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να τον βοηθήσουν».

Όπως όλα δείχνουν η κατάληψη ολόκληρης της χώρας από τους αντάρτες Ταλιμπάν είναι ζήτημα χρόνου. Προφανώς γι αυτό οι ΗΠΑ αποστέλλουν στο Αφγανιστάν 3.000 στρατιώτες για να προετοιμάσουν την εκκένωση των εργαζομένων στην πρεσβεία, καθώς και άλλων αμερικανών πολιτών. Σε περίπτωση που και η Καμπούλ πέσει στα χέρια των Ταλιμπάν η αμερικανική δύναμη θα κληθεί να διασφαλίσει ότι από το διεθνές αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας θα μπορέσουν να απογειωθούν με ασφάλεια τα στρατιωτικά αεροσκάφη με αμερικανούς πολίτες και όχι μόνο. Σε προετοιμασίες εκκένωσης της πρεσβείας της προχωρά και η Μεγάλη Βρετανία.

Πρόσφυγες από περιοχές υπό τον έλεγχο των ανταρτών μιλούν για βία και αναρχία. Μια νεαρή Αφγανή λέει: «Οι Ταλιμπάν χτυπούν και κλέβουν τον κόσμο. Και αν υπάρχει ανύπαντρη κοπέλα ή χήρα σε μια οικογένεια, την παίρνουν μαζί τους με τη βία. Φύγαμε για να προστατέψουμε την τιμή μας».

Η αντεπίθεση των Ταλιμπάν για την ανακατάληψη της χώρας ξεκίνησε το αργότερο μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν στρατιωτικά από το Αφγανιστάν μετά από παρουσία 20 ετών. Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν βέβαιο πως όταν οι αντάρτες καταλάβουν τη Καμπούλ θα εγκαθιδρύσουν καθεστώς παρόμοιο με εκείνο της περιόδου 1996-2001.

Η ύπατη εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μισέλ Μπασελέ προειδοποιεί για πράξεις εκδίκησης των Ταλιμπάν σε πόλεις και περιοχές που καταλαμβάνουν: «Στις περιοχές που έχουν ήδη καταληφθεί από τους Ταλιμπάν, λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με πληροφορίες μαζικές εκτελέσεις, νυν και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αλλά και οι οικογένειές τους δέχονται επιθέσεις, καταστρέφονται σπίτια, σχολεία, κλινικές και τοποθετείται μεγάλος αριθμός αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών».

Οι Βρετανοί ήδη εξαπέλυσαν τα πρώτα πυρά εναντίον των παραδοσιακών τους συμμάχων, των ΗΠΑ. Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας επέκρινε την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Αφγανιστάν, λέγοντας ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ανακάμψει η αλ Κάιντα κάτι που θα «απειλήσει την ασφάλεια» όλου του κόσμου.

Ο Μπόρις Τζόνσον συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της COBRA, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τις επόμενες κινήσεις.

Η Δανία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν πως κλείνουν προσωρινά τις πρεσβείες τους στην Καμπούλ, λόγω της κατάστασης ασφαλείας που ολοένα και επιδεινώνεται στο Αφγανιστάν και απομακρύνουν το προσωπικό τους.

«Αποφασίσαμε να κλείσουμε προσωρινά την πρεσβεία μας στην Καμπούλ», είπε σε δημοσιογράφους ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Γιέπε Κόφοντ, προσθέτοντας πως η επιχείρηση εκκένωσης θα διεξαχθεί υπό στενό συντονισμό με τη Νορβηγία, με την οποία μοιράζονται ένα κτιριακό συγκρότημα.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Ίνε Σορέιντε δήλωσε ότι η χώρα της θα κλείσει επίσης την πρεσβεία της και θα απομακρύνει τους Νορβηγούς διπλωμάτες, τους ντόπιους εργαζομένους της και τους στενούς συγγενείς τους.

Η Φινλανδία ξεκίνησε την απομάκρυνση περίπου 130 υπαλλήλων της πρεσβείας της στο Αφγανιστάν, την ώρα που η Ολλανδία αναμένεται να προχωρήσει και αυτή στην ίδια κίνηση.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε την έκκλησή του οι Γάλλοι πολίτες να φύγουν από το Αφγανιστάν όσο το δυνατόν συντομότερα.

«Δεδομένης της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας, καλούμε εκ νέου τους Γάλλους πολίτες να φύγουν από τη χώρα όσο το δυνατόν συντομότερα», αναφέρεται σε μια ανακοίνωση, που εκδόθηκε ως απάντηση σε μια γραπτή ερώτηση σχετικά με το αν η Γαλλία σχεδιάζει να προχωρήσει στην εκκένωση της πρεσβείας της και την απομάκρυνση των υπηκόων της από τη χώρα.

Γερμανία: Μειώνει προσωπικό – Έκκληση να φύγουν οι πολίτες της από τη χώρα

Η Γερμανία θα μειώσει το διπλωματικό της προσωπικό στην Καμπούλ στο “απολύτως ελάχιστο” υπό το φως της επίθεσης των Ταλιμπάν που ήδη βρίσκονται στις πύλες της αφγανικής πρωτεύουσας, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

“Θα μειώσουμε τις επόμενες ημέρες το προσωπικό μας στη γερμανική πρεσβεία στην Καμπούλ στο απολύτως απαραίτητο”, τόνισε ο Χάικο Μάας σε σύντομη δήλωση μετά και τις παρόμοιες ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον, του Λονδίνου και άλλων δυτικών κυβερνήσεων.

“Η πρεσβεία θα συνεχίσει να εργάζεται”, διευκρίνισε ωστόσο.

“Η ομάδα συντονισμού διαχείρισης κρίσεων της κυβέρνησης αποφάσισε επίσης να επισπεύσει τη ναύλωση πτήσεων τσάρτερ που είχαν προγραμματιστεί αρχικά για τα τέλη Αυγούστου”, δήλωσε ο Μάας στους δημοσιογράφους από την πόλη Ντεντσλίνγκεν της νότιας Γερμανίας.

Ο υπουργός είπε ότι ο στόχος είναι να ταξιδέψουν με αυτές τις πτήσεις το προσωπικό της πρεσβείας που επαναπατρίζεται και Αφγανοί που πολέμησαν μαζί με τον γερμανικό στρατό ή διερμηνείς που φοβούνται πλέον για την ασφάλειά τους. Οι Αφγανοί που δεν έχουν βίζα θα πάρουν τα χαρτιά τους στη Γερμανία ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης την αποστολή ομάδας υποστήριξης στην αφγανική πρωτεύουσα για να βοηθήσει στην αποχώρηση του προσωπικού αυτού.

“Καλώ εκ νέου όλους τους (άλλους) Γερμανούς πολίτες που βρίσκονται ακόμη στο Αφγανιστάν να φύγουν τώρα από τη χώρα”, δήλωσε.

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο Αφγανιστάν και να συντονίσουν τα εθνικά μέτρα για τη μείωση του προσωπικού των πρεσβειών στην Καμπούλ, δήλωσε πηγή ασφαλείας την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η δυτική συμμαχία τελείωσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες και απέσυρε το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων της από τη χώρα, όμως εξακολουθεί να είναι ένα φόρουμ συντονισμού των εθνικών μέτρων εκεί.

#NATO Allies met to consult on the situation in #Afghanistan. Our aim remains to support the Afghan government & security forces. We maintain our diplomatic presence in Kabul & the security of our personnel is paramount. https://t.co/dcaQV5CZLO

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 13, 2021