Πυροβολισμοί στο Πλίμουθ: Πληροφορίες για πολλά θύματα

Υπάρχουν πολλά θύματα σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, μετέδωσε το δίκτυο SKY NEWS.

Σύμφωνα με το sky news το άτομο που πυροβολούσε αρχικά είναι ανάμεσα στους νεκρούς άγνωστο ακόμη εάν σκοτώθηκε από την αστυνομία ή όχι. Ομάδες των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν στο σημείο επεισοδίου στην πόλη του Πλίμουθ στη νοτιοδυτική Αγγλία, με έναν τοπικό βουλευτή να χαρακτηρίζει το περιστατικό “σοβαρό και τραγικό”.

“Είμαι ενήμερος για ένα σοβαρό και τραγικό περιστατικό που εκτυλίσσεται στο Πλίμουθ. Παρακαλώ υπακούστε σε όλες τις οδηγίες της αστυνομίας”, ανέφερε στο Twitter ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος.

“Ανταποκρίθηκαμε στο περιστατικό με σημαντικό αριθμό πόρων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων αντιμετώπισης επικίνδυνων περιοχών (HART), πολλών ασθενοφόρων, αερο-ασθενοφόρων, πολλών γιατρών και νοσηλευτών”, ανακοίνωσε η South Western Ambulance Service, προσθέτοντας ότι θα παράσχει περισσότερη ενημέρωση αργότερα.

