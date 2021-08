Newsroom eleftherostypos.gr

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Βρετανός δύτης Τομ Ντέιλι έκλεψε την παράσταση, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο μαζί με τον Μάτι Λι στις συγχρονισμένες καταδύσεις από βατήρα 10 μέτρων. Αυτή την εβδομάδα, ο Ντέιλι κατάφερε ξανά να τραβήξει την προσοχή, καθώς ο φακός τον «έπιασε» να επιδίδεται σε μια άλλη αγαπημένη του δραστηριότητα: το πλέξιμο!

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE

— Dal Bologknees 🍝 (@DalBologknees) August 1, 2021